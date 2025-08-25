2025年8月25日の『徹子の部屋』に田辺靖雄さん、九重佑三子さん夫婦が登場。昭和を彩った名曲の数々を披露します。そこで今回田辺・九重夫妻が夫婦50年の歩みと、歌手という仕事について語った2023年3月30日のインタビュー記事を再配信します。*****テレビの創世記。「シャボン玉ホリデー」「ザ・ヒットパレード」「夢であいましょう」「若い季節」といった音楽バラエティー番組で、観る者すべての胸をときめかせた田辺靖雄と九重佑三子。今年めでたく金婚式を迎えた芸能界の「元祖おしどり夫婦」は、二人でのコンサートを定期的に開催し、新曲も出しながら精力的に活動を続けている。「夫婦は一心同体に非ず」をモットーに50年を過ごしてきた二人にとって、歌手という仕事、そして夫婦のありようとは？ （構成◎吉田明美 撮影◎本社・奥西義和）

＜前編から続く＞

夫婦は別人格。一心同体に非ず

1973年、二人は森繁久彌さんの仲人で結婚式を挙げ、田辺さんの実家から新婚生活がスタートした。

九重 おとうさん（森繁久彌さん）からのはなむけの言葉は「夫婦は別人格。一心同体に非ず」。「夫婦でもリズムが違うのはあたりまえ。お互いの世界を尊重しあいながら生活すればうまくいくよ」と言われました。

田辺 僕はもともと世話を焼かれるのも苦手。三つ指ついておかえりなさいと言われても困る。おとうさんの言葉は無理せず、ずっと実践できました。だからうちは寝室もずっと別々。

九重 田辺さんは昔から料理が得意だったんです。その時できるほうがすればいいですよね。同居した義母も当時のキャリアウーマンで、「女だって働くことは大事」という人だったから、とても助かりました。

1978年、ちょうど森繁久彌さんの『屋根の上のバイオリン弾き』の舞台の仕事が入ったころに妊娠発覚。以前に流産というつらい体験をしていた佑三子さんは、育児に専念することを決め、長男の晋太郎さんが生まれた。

九重 最初の妊娠のときは、私が気が付かずに仕事をしていたためにかわいそうなことをしていまいました。処置した病院でお義母さまがずっと手を握っていてくれて、田辺さんが仕事先から駆けつけてきてくれたときは、もう号泣でした。「ごめんなさい」って謝るばかりで…。だから二度とそんな思いはしたくなくて、仕事をお休みすることはなんでもなかった。

それに、私は子どもが大好きなんです。ドラマの『コメットさん』に出ているときも、出演者の子どもたちの面倒を見るのがとっても楽しみだった。だからしっかり育児しましたよ。だってかわいくて、この瞬間は二度とないから。学ぶこともたくさんありましたしね。でも、息子が１０歳になったころ、田辺さんに「少しずつでいいから仕事したら？」って言われたんです。

田辺 この人はあまりにも一生懸命子育てに集中するから、息子もうっとうしくなっちゃう。子どもはいずれ巣立ちますから、その時の彼女の喪失感を考えるとね。

これからは夫婦でずっとやっていきたい

九重 復帰最初の仕事は、夫婦でのホテルのディナーショーでした。渡辺晋さん（編集部注・芸能プロモーター・ベーシスト）が「これからは二人で歌っていきなさい」と遺言のように言ってくれて…。そのおかげで今があります。でも、田辺さんは、夫婦そろっての出演をいやがるの。

田辺 だって恥ずかしいでしょ。なんでかみさんと恋の歌なんて歌わなきゃいけないんだって思いますよね(笑)。お金払うから帰らせてくれって言ったこともあります。

九重 ストレスで円形脱毛症にもなっちゃった！ 田辺さんはずっとソロでやってきた人ですからね。でも私はコーラスをやっていたから、楽しいし、これからは夫婦でずっとやっていきたいと思っていました。

そんなある日、突然田辺さんが、奇病に襲われる。足が動かなくなってしまったのだ。何軒もの病院を回るが原因がつかめない。ストレスだろうと言われるが治療法も見つからない。

九重 病院で「これから一生車椅子生活を覚悟してください」と言われました。田辺さんを車椅子に乗せて「どう？」って聞いたら「乗り心地はいいよ」って。

それを聞いて、これはダメだと思ったんです。楽をしたら治るものも治らない。それですぐに退院させました。

楽をさせないことで自分の足で歩けるように

田辺 検査しても原因不明のまま、ただ力が入らず、つっぱったりして歩けない。でも、自宅に戻ったらこの人が楽をさせてくれなくて。

九重 自分で治そうと思ってもらわなきゃ、と思ったんです。田辺さんがコーヒーが飲みたいっていえば、ちょっと離れたところに置く。大好きなたばこも、手が届かないところに置いて取りにきてもらいました。

田辺 それまで人生であまり物事に「ちくしょう！」って思ったことはなかったけど、体が動かないときは「こんちくしょう！」って思いながらがんばりましたね。

九重 お医者さまは絶対に無理だとおっしゃったけど、その年のコンサートも中止にしなかったんです。ゆっくりステージ中央まで自分の足で歩いて、歌いきった田辺さんを見てお医者さまのほうが「どこで治したんですか？」って…。ビタミン「愛」だけです！

田辺 この病気がきっかけになって、ものごとを俯瞰して見られるようになりました。僕はそれまで人と接するのが苦手だった。面倒だったんですね。でも、日本歌手協会の会長を仰せつかって、引き受けた。それも病気になったからこそです。昔の僕を知ってる人は、やっちんがまさか会長とはねって笑います。(笑)

「夫婦はそれぞれ、夫婦は別々」といいながら、ごく自然にひとつのグラスから水を飲んでいる田辺靖雄さんと九重佑三子さん。取材中にふと田辺さんがいなくなったと思ったら、おいしいコーヒーを淹れてリビングに運んできてくださった。普段のお二人の姿がうかがえる瞬間だった。

今の生活が私にとって最高の生活だと信じてます

九重 結婚生活５０年。金婚式って言われてびっくりです。前に田辺家の親戚の金婚式のお祝いの席に出たんですが、完全におじいちゃんとおばあちゃんでしたよ。私たちもそんな年代なんてね〜〜。古希のときに「それがあなたで本当に良かった」っていう詞を書いて、曲をつけてもらったんです。これが私の本音かな？ タイトルの「それが」も「本当に」もいりますか？って言われたけど、それがないと伝わらない。そして、田辺さんは「明日がまだある」を作詞作曲しました。この歌のとおり、幸せをかみしめながら、生きていくしかないですね。

田辺 うん。これからは老いを受け入れながら、楽しく暮らしていきたいね。「くしゃみしたらおしっこ出ちゃったよ」なんて言いながら(笑)。５０年ってやっぱり歴史だと思うんですよ。だからたまには昔の写真を見たりして、こんな楽しいこともあったんだね、なんて思い出してみるのも必要な時間なんじゃないかな。過去は振り返らないなんていう人もいるけど、その過去の積み重ねの先に未来があるわけだから。

九重 私は心の裡にためておけないタイプだから何でも言っちゃう。でも田辺さんは、じっくり考えてから慎重に発言する。この人、昔から若年寄で、あ、今はホントの年寄りになっちゃったけど(笑)、何を聞いても「う〜ん」といったきりなんです。でもそれは面倒だからほったらかしにしてるんじゃないの。ちゃんと考えてくれてるんです。それがわかってるから、私もあえてせかしたりしない。私とはペースがまるで違うだけ。そして忘れたころに「あれはね」と返ってくる答えが深かったりするわけ。そこは尊敬しています。田辺さんに対して不満があるとしたら、それはきっと誰に対しても不満になるはず。相手が変わっても同じことになると思う。今の生活が私にとって最高の生活だと信じてます。

田辺 知り合った当初はずっと僕が一方的に振り回されてきたけど、ようやく同等ぐらいになったかな？(笑) 僕たち、知り合ってからずっと、けんかはしたことがないよね。おとうさん（森繁さん）が伝えてくれたように、結婚してもそれぞれ自分の世界を大切にしているし、夫は、妻はこうあるべき！という思い込みは持たずにうちにはうちのスタイルがあるとお互いを尊重している。これからもお互いのペースで無理なく毎日を過ごしていきたいですね。

九重 私にとって田辺さん以上の人はいないと思っています。60年付き合ってもまだまだ新鮮な発見もある。これから先の日々も楽しみです！