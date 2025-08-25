「ミスド」ドーナツの味わいを再現したキャンディ発売へ！ 「パインアメ」のパインと初コラボ
「ミスタードーナツ」と「パインアメ」でおなじみのパインが初めてコラボレーションした「ドーナツキャンディ」が、9月8日（月）から全国のスーパーやドラッグストアなどで販売される。
【写真】ミスド×パイン「ドーナツキャンディ」の中身
■“なめてじんわり、噛んでサクサク”
今回登場する「ドーナツキャンディ」は、穴あきキャンディを得意とするパインとのコラボレーションで実現した、「ミスタードーナツ」のドーナツの味わいを再現したキャンディ。
再現された味わいは「イチゴミルク」「キャラメルミルク」「ハニー」の3種類。「イチゴミルク」は北海道産ミルクと福岡県産あまおう果汁、イチゴのフリーズドライ入りで、甘酸っぱいイチゴとミルクの味わいが魅力。「キャラメルミルク」は北海道産ミルクにキャラメルのやさしい甘さが広がり、隠し味の塩がクセになる味わい。「ハニー」は北海道産ミルクにハンガリー産アカシアはちみつを組み合わせ、上品でさっぱりとした味わいが特長となっている。
硬い飴でもドーナツをイメージできるようにクランチ製法を採用し、サクサクとした食感を実現。また2色の飴を組み合わせる組飴の製法で、北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーの各素材が溶け合う味わいを表現し、“なめてじんわり、噛んでサクサク”のドーナツキャンディに仕上げている。
今回のコラボは、「パインアメ」と「ミスタードーナツ」が、どちらも“大阪で創業”、“穴が開いているおやつを作っている”という共通点がある縁で実現したとのこと。
「ミスタードーナツ」を運営するダスキンからオファーを受け、2024年4月にコラボ商品開発計画がスタート。しかし試作は簡単にはいかなかったそうで、風味や食感、色合いなど、30回以上の試行錯誤を繰り返したという。パインは「今回開発した商品は、他社ではなかなか商品化が難しい繊細なキャンディです」とコメントしている。
