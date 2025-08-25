『おはよう朝日です』「おきたくん」刷新 妹「めざめちゃん」もイラスト新たに、理由説明【レギュラー一覧あり】
大阪・ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）のキャラクター「おきた」のイラストがリニューアルされ、25日の生放送で披露された。
【画像多数】『おは朝』がらっと変更！おきた＆めざめイラスト
「おきた」は、1981年3月から45年にわたり同番組に出演する、出演期間最長キャラクター。リニューアルのコンセプトは“チャレンジ”。関西から全国、さらには世界の朝へ元気と笑顔を届けられるよう、新たなデザインとなった。さらに番組のアイコンとして活躍の場を広げていく。
妹の「めざめ」のイラストもあわせて刷新。また、番組のアニメーションやミニクイズコーナー「おきたらんど」のテーマソングも新しくなった。
「『おはよう朝日です』は新しいイラストとともに、子どもたちの“やってみたい”という気持ちを後押しし、のびのびと挑戦する姿を応援していきます」と呼びかける。
■おきた（兄／永遠の8歳）
なんでもチャレンジ！ちょっぴりドジだけど凹まない！
■めざめ（妹／永遠の6歳）
しっかりもの！困った人はほっておけないおせっかい！
■「おきたらんど」とは？
月の裏側にある月うさぎたちの国「おきたらんど」。おきたくんは、ちょっぴりドジだけど、なんでもチャレンジする、元気な月うさぎ。
地球に持ち帰られた月の石を取り戻すミッションのために、モフモフのジャイアントウサギ型ロボットに乗り込んで、地球の大阪にやってきました。月の石は、地球と月を守る大事な魔法の石だったのです。
でも、大阪には楽しいことがたくさん。おいしい食べものに、たのしい街。そして『おはよう朝日です』。おきたくんは、ミッションをすっかり忘れて、大阪で楽しく暮らしていました。そこに、やってきたのは、しっかりもので、ちょっぴりおせっかいな妹のめざめちゃん。
おきたくんとめざめちゃんは、毎朝、地球や月で、いろんなことにチャレンジして、まなんでいきます。地球と月を守るために。そして、いつか月の石を取り戻せるように。
さあ、おきたくんとめざめちゃんと一緒に、元気にチャレンジ！たのしくまなぼう！
■『おはよう朝日です」番組情報
毎週月曜〜金曜 午前5時〜8時（関西ローカル）
出演
月曜日
（前半）MC：小櫃裕太郎、アシスタント：大石紗椰
（後半）MC：岩本計介、アシスタント：福戸あや
（サブアナウンサー）新貝まゆ
火曜日
（前半）MC：小櫃裕太郎、アシスタント：大石紗椰
（後半）MC：岩本計介、アシスタント：小西陸斗
（サブアナウンサー）新貝まゆ
水曜日
（前半）MC：小櫃裕太郎、アシスタント：福戸あや
（後半）MC：岩本計介、アシスタント：小西陸斗
（サブアナウンサー）
木曜
（前半）MC：小西陸斗、アシスタント：大石紗椰
（後半）MC：岩本計介、アシスタント：福戸あや
（サブアナウンサー）新貝まゆ
金曜
（前半）MC：小西陸斗、アシスタント：福戸あや
（後半）MC：岩本計介、アシスタント：小櫃裕太郎
（サブアナウンサー）大石紗椰
※前半＝午前5時〜5時59分、後半＝午前5時59分〜8時、サブアナウンサー＝午前5時〜8時
※8月25時点の出演者
その他出演者
月曜 コメンテーター：川崎美千江（※崎＝たつさき）、川崎拓也（※崎＝たつさき）、スポーツコメンテーター：関本賢太郎、エレクトーン：長沼美衣奈、お天気：正木明
火曜日 コメンテーター：ヒャダイン、ニュースコメンテーター：岡真裕美、スポーツコメンテーター：福留孝介、エレクトーン：長沼美衣奈、お天気：正木明
水曜日 コメンテーター：浅尾美和、ニュースコメンテーター：鈴木謙介、スポーツコメンテーター：濱中治、エレクトーン：長沼美衣奈、お天気：正木明
木曜日 コメンテーター：REINA、カベポスター（永見大吾・浜田順平）※隔週 、ニュースコメンテーター：森内彩子、スポーツコメンテーター：桧山進次郎、エレクトーン：多田憲伸、お天気：正木明
金曜日 コメンテーター：爛々・萌々、ニュースコメンテーター：木原善隆、スポーツコメンテーター：今成亮太、エレクトーン：多田憲伸、お天気：正木明
※出演者は変更になる場合あり
