お笑いコンビ、カカロニの栗谷（35）が、24日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（日曜深夜0時10分）に出演。恋人ができたことに対する反響の大きさを語った。

この日の企画は「マジックミラー弁慶 鏡越しなら言える！！モテない男たちの心の叫び」。栗谷は、女性への言いづらい本音を明かす同コーナーに登場した。

栗谷は「交際歴ゼロ」を公言してきたが、昨年末、所属事務所の公式サイトに「私事で大変恐縮ではありますが、この度恋人ができ、『幸せな朝』を迎えた事をご報告させて頂きます」と発表。恋人ができたことを明かしていた。

オープニングで見取り図のリリーから「栗谷は彼女できたってうわさを…」とこの話題を向けられると、栗谷は「事務所のホームページで彼女ができたことを報告をさせていただいて」と報告。盛山晋太郎から「彼女ぐらいでそんな発表すんなよ」とツッコまれた。

栗谷は「でも本当にすごいなと思ったのが、童貞からの支持があったので、アクセスが集中しすぎて事務所のホームページがパンクしたんです」と苦笑い。「あの栗谷が！ って。童貞だけで600万PV」と反響の大きさに驚いていた。