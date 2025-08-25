俳優の黒沢年雄（81）が25日、ブログを更新。仕事や収入に関する投稿が物議をかもしたことを受け、10代のころの収入を明かした。

黒沢は21日の投稿で「インチキアルバイトで一回三万円？！…頭が回らない人だ」と、いわゆる闇バイトなどをする人に対し苦言を呈した。そして「その気になれば…世の中には人に喜んで頂いてお金になる仕事はいくらでもある…月に50万位は簡単だ！ 例を挙げたら切りが無い…目の前に山ほど落ちているからだ…」などと記していた。

この投稿はネットニュースでも取り上げられ話題に。黒沢は「僕のブログに反論がありました…」と切り出し、「世の中には色々な方がいます…それが賛否両論になるのは当然です」とした上で、「僕が17歳からの2年間…家庭の事情で長男の僕が家庭を支えなければならず、営業(車、ミシン、ベッド他何種類)夜はキャバレーのボーイ、終わってから朝まで深夜バーのボーイ…月に6万〜7万(当時の大卒が1万5000円位)の稼ぎがありました(現在なら50万以上です) 細かい事は長くなりますから省略しますが、現実の話しです。世の中は常識的な思考では夢は叶いません…やる気と体力さえあれば、ある程度は夢は叶いました…これが僕の体験と経験からの答えです…」と記した。

「あれはやだ、これはキツイは、何をやっても問題外です」とピシャリ。「ですから、辛い、苦しい、しんどいの不満を乗り越えて来た現在…喜びと幸福をもたらしてくれました…。そのご褒美に…81歳の現実の僕は夢に描いた以上に最高に満足の生活をしてます…そして人に尽くしています」とつづった。