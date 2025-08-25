8月19日放送の千原兄弟・千原ジュニアさんとケンドーコバヤシさんが毎週フリートークする深夜番組『にけつッ!!』（読売テレビ）で、ジュニアさんが息子さんと沖縄・多良間島へ旅行に行った際の話をしていました。

ジュニアさんは多良間島の友達と追い込み漁をして、獲れた魚を調理器具がない状況で、友達がワイルドにさばいてくれたそう。そのときの様子について、

「石をガーンと割って。それで割れたところのギザギザを使ってバリバリバリってウロコ取るのよ。ほんで今度は背びれをグワーって噛んで（引きはがす動き）取って。そこから指を突っ込んで内臓を出して（魚の身をちぎる動き）」

と説明。友人は、バシャバシャと魚の身を海水で洗って、ジュニアさんの息子さんに『食え！』と言ったものの、息子さんは握りしめたまま立ち尽くしてしまったと、当時を振り返っていました。

さらに友人は、槍で捕まえたウツボを「石の上に置いて、その上から石でガーンって。それでもまだ生きてるから（石で）ガンガンガン！（それを見た）ウチの息子が『とと……帰りたい』」と、あまりのワイルドぶりに、息子さんがおびえてしまったことを、楽しそうに話していました。

今では家族思いのよきパパのジュニアさん。筆者は以前、結婚当初のお話をジュニアさんに伺っています。

「俺はいきなりやもん。結婚（交際半年）して、いきなり突発性難聴やからな。気持ち的には大丈夫やったけど、体がびっくりしたんやろな。やっぱり四半世紀一人暮らししてたから、そこに突然、人と一緒に住むとなったらな……」と一気に環境が変わったことで病気を発症したと説明していました。

突発性難聴を治した方法については。

「たまたま家の近所にミュージシャンや芸能人がこぞって行く漢方薬屋があってん。そこで調合してもらって、それを水筒に入れて奥さんが俺に持たしてくれるわけよ。

その奥さんが作っている様子を見て、『いや、原因お前やねんけどな』って思いながら。このシュールな……なんていうの、マッチポンプみたいな。『不思議な光景やな』って思いながら。そんなこと思っていたら、治ってたわ」

結婚生活がスタートし、神経質なジュニアさんだからこそ気になった出来事があったと言います。

「こないだあったのが、俺が寝てるときに奥さんが隣の部屋で爪を切ってたんよ。その爪を切ってる音がパチパチ聞こえて『俺が寝てんのに爪を切らんといてよ』って。

俺は奥さんから耳栓を渡されてて、それで俺がそのときに耳栓をしてなかってん。『耳栓してなかったんやったら、あんたも悪いんとちがう？』と。

でも俺の言い分としたら『俺がおらんときに爪を切ったらええやん』と。でも奥さんにしたら、『こんな爪の音で起きるとは思わへんやん。どんだけ繊細やねん』って怒られたけど（笑）」

一方でジュニアさんは奥様に大変感謝していることがあります。

「俺が外で飲んでて、家に帰るのが遅くなっても、『何してんの？』っていう電話はいっさいないな。今まで見てきたやん？ 後輩と飲んでても、その後輩の奥さんからずっと電話がかかってきてるみたいな。先輩が、ずっと席から離れて奥さんと電話しに行ってはるとか。『結婚って大変やな〜』と思ってたけど、ウチはそんなことはいっさいないな。

俺が家のリビングにいても、面白いことは起きないということを理解してくれている。そのへんはありがたいな。『どんどん、遊びに行ったほうがいいんじゃない』って言ってくれるから」

毎週『にけつッ!!』でジュニアさんの面白いトークを聞けるのは、ジュニアさんが飲みに行ったり遊びに行くことを、奥様が許して下さっているからこそだったんですね。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。