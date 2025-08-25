嵐の松本潤が主演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）の第６話が２４日に放送され、世帯平均視聴率が９・６％を記録したことが２５日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・４％でスタートし、第２話１１・６％、第３話１０・０％。第４話は１０・３％。第５話は９・６％。今回は前回から横ばいで、個人視聴率は５・９％だった。

同ドラマは、富士屋カツヒトさんによる連載漫画「１９番目のカルテ 徳重晃の問診」が原作。脚本は「コウノドリ」シリーズの坪田文さんが手掛ける。病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる１９番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本は自身初となる医師役で、魚虎（うおとら）総合病院に新設された総合診療科に所属する総合診療医・徳重晃（とくしげ・あきら）を演じる。

第６話では、総合診療科は内科から相談を受け、在宅ケアを望む患者の訪問診療を受け持つことに。徳重（松本潤）は、滝野（小芝風花）に担当を任せることを決める。滝野にとっては初めてのターミナルケア（終末期医療）。患者は、肺がんステージ犬反巴任気譴身湘鎮ぁ弊亢僅〇福法静かに人生の終わりを受け入れている辰は、滝野に「かっこよく死にたい」と自らの希望を伝える。一方で辰と同居している次男の龍二（今野浩喜）と、離れて暮らす長男の竜一郎（近藤公園）の、それぞれの複雑な想いを知る滝野は…。またその頃、魚虎総合病院の院長室に一人の訪問者が。それは徳重に内緒で島からやってきた赤池（田中泯）で…と展開した。

終末期医療をテーマにした回でネットは「本当に涙が止まらなかった」「石橋さんの演技の凄さに感動」「泣きました」「看取りのシーンがグッときました」「大号泣」「石橋さん、さすが名優」と８４歳のベテラン・石橋蓮司の熱演に感動する声が続出していた。