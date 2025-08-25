初の“中国産飲用水”調達

近年、日本でも定番化しつつあるウォーターサーバー。「飲用水は買うもの」という意識が強い香港では早くから普及し、従業員用に設置している企業も多い。政府機関も例外ではなく、公開入札を勝ち取った香港企業が自社ブランドの飲用水を納入してきた。

政府調達を担当する政府物流服務署（服務署）は6月下旬、政府機関の飲用水について3社と3年間の契約を交わした。納入が決まった飲用水ブランドは、香港企業ワトソンズの「COOL」、中国ブランド（中国内地産）の「Happy喜士」と「鑫楽（ヤムロッ）」である。

香港政府機関のオフィスに納入された「観音山」のボトル（HOY 資訊台 × 有線新聞 i-Cable News公式YouTubeチャンネル［@HOYTVHK］より）

実のところ香港は、何かにつけて“中国産”を信用しない。それだけに、中国産飲用水の初調達には驚きの声が上がった。しかも、「ヤムロッ」の製造者として契約書に記載された「楽百氏」は有名企業だが、水質問題により過去3年間で6度もブラックリストに入り、中国政府系メディアから批判された過去もあるという。

そうした現状から、納入が始まった7月下旬以降は“政府庁舎ビルの搬入口にペットボトル山積み”といった「水を自腹購入する公務員」の報道が相次いだ。この時点では「水の安全」としての注目だったが、公務員に対する見方が厳しい人も多い土地柄のため、「公務員の災難」という面での関心もあったようだ。

楽百氏がシンディシンとの関係を否定

事態が急転したのは8月16日のこと。問題視されていた「ヤムロッ」について、服務署は契約を停止し、香港警察に案件を引き渡したことを公表した。安全性への懸念どころか、そもそも“偽ブランド水”だった疑惑が勃発したのだ。

政府との契約では「楽百氏」の「ヤムロッ」が納入されるはずだったが、実際に納入されたものは主に「ヤムロッ観音山（または観音山）」と表示されていた。品質表示ラベルによると、製造者は前述の楽百氏と「観音山飲用水有限公司」、「羊台山飲品有限公司」の3社。政府調達の入札を5294万香港ドル（約10億円）で勝ち取った香港企業「鑫鼎鑫（シンディシン）商貿有限公司」は、包装商（パッケージングとディストリビュート）として記載されている。

だが、楽百氏の法務担当者は香港TVBテレビニュースに対し、シンディシンおよび「ヤムロッ」との関係を明確に否定。先に政府からの問い合わせにも同様の返答をしていたこともあり、契約の解消につながっていた。

警察は18日、シンディシン社長の呂子聰（61）と妻で株主の陳碧琳（57）を逮捕。翌日に詐欺容疑で仮起訴され、妻は保釈が認められた。21日には契約にない「観音山」を納入したとして商品説明條例でも仮起訴されている。他に中国内地の男1人が指名手配中だが、職業などの素性は明かされていない。

「地元の人は飲まない」

では、納入された水はどこから来たのか。警察は捜査の結果、実際に製造したのは広東省東莞市樟木頭の「観音山ミネラルウォーター工場」だったことを突き止めた。ただし、闇工場ではなく正式な認可を受けたOEM工場で、香港に運ばれた水も再検査で問題は見つかっていない。

公務員たちの不安はひとまず払拭されたものの、香港メディアは東莞の水業者から「観音山は地下水で、味が気に入らなかったので売るのをやめた」「地元の人は飲まない」といった証言を得た。偽ブランド水の中身は、味が悪くて不人気な安い水だったというわけだ。

熱い取材合戦は現在も繰り広げられている。品質表示ラベルにある楽百氏以外の2社は社長が同一人物で、実はこの一件に関係しているのではという疑惑や、呂子聰が多額の負債を抱えていた事実も掘り起こされ、全容の解明にはまだ時間がかかりそうだ。

またしても公務員は「お咎めなし」？

香港の関心は現在、政府の脇の甘さに集中している。シンディシンは2007年に設立されたが、数年間は休眠会社で昨年7月に再開したばかり。しかも呂子聰と妻は、シンディシンではない別の会社で別の政府機関と3件、総額1,100万香港ドル（約2億円）以上の契約も結んでいた。しかもこの別の契約で、政府はすでに76万1,000香港ドル（約1,450万円）を支払っていたことも明らかになった。

飲用水の契約ではシンディシンが先に保証金を支払ったため、政府の金銭的損害はなかったが、穴だらけの企業と巨額契約を結んだという失点は消えない。すべての契約について事前調査はもちろん、物流署の署長ら高官で構成される委員会の審査は行われたのかなど、香港中から厳しい批判の声が上がっている。

入札時に提出した水質検査報告書すら偽造だった疑いがある以上、政府の責任問題が注目されるのは必然。各方面が責任の所在を明確にした解決を求める背景には、過去にこうした件で公務員が処罰された例が少ないという事実がある。水から基準値を超える鉛が検出された2015年の事件でも、最終的に責任を問われた公務員はいなかった。

「水の安全」から「詐欺事件」を経て「政治スキャンダル」となったこの一件も、公務員はまた”お咎めなし”になるのでは……と懸念されている。

デイリー新潮編集部