Image: DZT

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

たまには洗いたい、大きな布団。洗うのはいいけど、干す場所に困ることはないでしょうか？ そんな悩みをしっかり解決してくれそうなのが、「HFRT-1309」という名のハンガーラックです。

省スペース性、ここに極まる

個人的に「これは助かる」と思ったのが、使わない時の収納性です。

Image: DZT

立体的な構造だったのに、折りたたむと棒状に。これで、収納面積はA4用紙の半分以下です。

Image: DZT

折り畳めるって聞いても、ここまでの折り畳みは想定外じゃないでしょうか？ここまで来ると、まるで撮影用の大きな三脚を折り畳むかのような爽快感すらあります。

限られた空間で暮らす私たちにとって、これほどありがたい機能はないですよね。

デザインも妥協しない、という選択

Image: DZT

ホワイトとグレーの2色展開で、どちらもモダンなデザイン。5層防護コーティングで耐久性も十分。耐荷重100kg以上というスペックなら、布団やシーツの大物洗いにも対応できそうです。

「たまに発生する大きな布団」を干すにはまさに最適なツール。詳細は、下記のプロジェクトページからチェックしてみてください。

干すも収納もこれ一台！省スペース＆360°回転の革新ハンガーラック 9796円 超超早割：一般販売予定価格15,800円(税込)より38%OFF machi-yaで見る

＞＞干すも収納もこれ一台！省スペース＆360°回転の革新ハンガーラック

Image: DZT

Source: machi-ya

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。