はしご酒はNG！お酒を飲む時今すぐ辞めたい体を蝕む悪習慣とは？【肝臓の話】

はしご酒は肝臓に大ダメージ

飲み過ぎ食べ過ぎを招くはしご酒

お酒を飲んで気分が良くなり、２次会まで参加して、ついつい飲み過ぎてしまうこともあるでしょう。しかし、深夜までお酒を飲み続けたり、糖質の豊富なものを食べ続けたりすると、肝臓に大きな負担がかかり、最悪の場合、脂肪肝を引き起こす恐れもあります。

肝臓が分解できるアルコールは、体重１キロあたり、１時間に0.1グラム程度と言われています。

体にいいアルコール量（１日あたり約7～40グラム）を守っている場合、21時ごろまでの飲酒ならば朝方までには体内のアルコールがほとんど処理され、起床時に残ることはありません。

逆に深夜までお酒を飲み続けると、アルコールを処理しきれず、肝臓に負担がかかってしまいます。また、２次会、３次会と飲み続けると、お腹が減って余計なものまで食べてしまいがちです。

お酒を飲みながら食事をすると糖質の吸収がよくなるので、おつまみは低糖質のものを選ぶのが基本です。それを無視して、あれもこれもとおつまみをバクバク食べていたら、間違いなく太ります。

ましてや締めにラーメンや牛丼といった糖質のかたまりを摂ることは、脂肪肝への道を突き進むようなものです。

飲み過ぎ食べ過ぎを防ぐためにも、はしご酒はやらぬが吉。早めに飲み始めて、深夜になる前に帰宅するくらいが丁度良いと言えるでしょう。

明け方まで肝臓が働く悪い飲み方

① 最初のお店で何杯か

最初のお店で2、3杯飲んで切り上げるのがベスト。早めに家に帰り、ゆっくり過ごせば肝臓も休める。

本来はここで帰るのがベスト

② 2～3次会でも次々とお酒を注文する

2 ~ 3次会にもなると酔いも回っており、ついつい飲み過ぎたり、食べ過ぎてしまう。これが非常に肝臓に良くない。

③ 深夜過ぎまで飲み続けてようやく帰宅

深夜過ぎまで飲み続け、午前1時ごろに帰宅。帰り際にラーメンなどを食べていたら、これ以上ないほど最悪だ。

④ 翌日にお酒が残ってしまい二日酔いに

二日酔いの影響で吐いたりすると、胃や腸がダメージを受けることも。こうならないように早めに帰ること。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅