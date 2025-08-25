Image: GPD

ポータブルに求めるものって？

今、時代はXboxまでハンドヘルドゲーム機としてプレイできることを待ち望むほどになりました。数々のポータブルPCを生み出してきたGPDが、最新作となる「GPD Win 5」を初披露したものの、そのモンスター級のパワーに賛否両論のようですよ〜。

バッテリーがゴツすぎ！

このほど中国の上海で開催された「ChinaJoy」にて、GPDが発表したGPD Win 5。一見すると、7インチサイズのタッチスクリーンを中央に構えたPSP（PlayStation Portable）を想起させるデザイン。この本体のみだと、それほどNintendo Swtich 2とも変わらない重さになっているみたいですが。

Image: GPD

なんと背面にドデカいバッテリーパックを装着して用いるスタイルが提唱されています。ほぼ7インチスクリーンと同じ大きさで、厚みもグンと増す仕様。5,170mAhで80Whのパワーを供給してくれるので仕方ないのかもしれませんけど、装着すると本体重量は一気に1kg近くになってしまうとのことですね。

Image: GPD

出先で使うのではなく、家で電源アダプターならびにドッキングステーションへセットして利用することも可能。その場合も、本体よりゴツいセットになっていますよ。

デスクトップマシンかと思わせる高性能

GPD Win 5にここまでハイパワーを供給する必要があるのは、その高性能なスペックが要因。

AMD Ryzen AI Max+ 395チップセット、32GBのRAM（オプションで128GBのRAMも選択可）という組み合わせは、ポータブルゲーミングPCとしては史上最強クラスでしょう。GPUはNvidia GeForce RTX 4060と同性能のグラフィックス環境とされていますね。

バッテリーパックからは70Wのパワーが供給されるそうです。一応、背面に空冷ファンがデュアル搭載されてはいるのですが、バッテリーパックを装着すると、塞がってしまうのが気になるところ。

長時間のハードな使用で、ボタン類は触ると熱くなるくらい高温になってしまうのが避けられない仕様でしょうか。

ハンドヘルド機なのに、ゲーミングノートPCとか、ちょっとしたデスクトップマシンに匹敵するパフォーマンスを求めるユーザーには、納得の1台となるのかも…。お値段もスゴいことになりそうですけどね。

