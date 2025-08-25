【MLB】パドレス 2―8 ドジャース（8月24日・日本時間25日／サンディエゴ）

【映像】大谷、まさかのハイタッチ→パ軍ファンが大感激（実際の様子）

ドジャースの大谷翔平投手が、パドレスファンとハイタッチを交わすサプライズ対応を見せた。

ドジャースが7-2と大きくリードして迎えた9回表、1死走者なしの場面。大谷は松井裕樹投手から特大の第45号ソロホームランを放った。

MLB公式データサイト「Baseball Savant」によると、打球速度は108.9マイル（約175.2キロ）、飛距離は409フィート（約125メートル）の一発で試合を決定づけた。

確信の一打を放ちダイヤモンドを一周した大谷は、ベンチに戻る直前、なんと最前列にいたパドレスファンと異例のハイタッチを交わした。中継カメラにアップで映し出されたそのファンは、サングラス越しながら白い歯を見せており、大感激の様子。この日解説を務めた糸井嘉男氏、杉谷拳士氏も「パドレスファンとハイタッチしてた」「絡んでた」「大谷選手も普通にハイタッチしてましたけど」「勢いのままにハイタッチしちゃったんですかね？」などと注目していた。

本拠地ドジャー・スタジアムでさえ、ダイヤモンド一周直後にファンとハイタッチを交わすことはない。それにもかかわらず、敵地ペトコ・パークで、しかも相手チームのファンとのハイタッチは極めて異例だ。まさに神対応と言ってもいい。

しかし実はこのファン、試合中にはドジャースへヤジを飛ばしていたという。笑顔を見せていたとはいえ、内心では少しバツが悪かったのかもしれない。ロバーツ監督は試合後、地元メディア『ドジャース・ネーション』のインタビューで「本当にうっとうしかった。試合中ずっと右耳にいた。翔平がハイタッチを仕掛けてきたのは良かった。楽しかった。翔平が自分の個性を発揮してくれたのは最高だった。」と語っている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）