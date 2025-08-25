国内最大級のプロアマ参加の麻雀大会「麻雀最強戦2025」のファイナル進出をかけたグループリーグ「美女と野獣」が8月23日に行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」渋谷ABEMASでプレーする松本吉弘が優勝した。決勝では先制しリードを守り切る展開となったが、予選ではラス目で迎えたオーラスで役満・四暗刻をツモり、大逆転でトップ通過するという奇跡が起き、放送席も騒然となった。

【映像】松本吉弘、絶体絶命からの大逆転！役満・四暗刻

予選B卓、南4局の時点で松本は1900点持ちのラス目だった。予選通過条件は2着以上で、2着目は同じくMリーグ・BEAST Xでも戦う中田花奈。その差は3万5400点差で、倍満直撃でも足らず、実質的には役満ツモ条件と言っていいほどだった。

すると松本は第1ツモを引いたところで対子が5組。逆転には役満・四暗刻を目指して一直線となった。2巡目に2筒を暗刻にすると、6巡目に五万も暗刻に。そして10巡目、一万を暗刻にし、六万・3筒のシャンポン待ちで四暗刻をテンパイ。相手への足止めの意味も込めてリーチを打った。

そして12巡目、放送席で実況・日吉辰哉が「来るかー！？」と声を枯らすと、六万を引き当てて役満・四暗刻を成就。先週もKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典が役満・国士無双をアガったのに続いたことで「2週連続！なんという結末！」と声を張り上げた。

ファンからも怒涛の勢いでコメントが流れ「気持ちいい」「さすが」「これはすげええええｗ」「役者がちげぇ」と大盛り上がりだった。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

