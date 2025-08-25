韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第6話にて、Kep1erのシャオティンがマスターとして登場し、その美しさが話題を集めた。

【映像】スタイルレベチ！圧倒的美貌を誇るシャオティン（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「女神降臨」「ビジュえぐ」美貌に絶賛の嵐

練習生それぞれが最も自信のあるポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」がスタート。ある日、中間チェックで高評価を受けた「XXL」チームのダンスレッスンに、シャオティンがダンスマスターとしてサプライズで現れた。シャオティンは『Girls Planet 999：少女祭典』を経てデビューしたKep1erのメンバーで、圧倒的な美貌で知られている。

「すぐ見せてもらえますか？」とシャオティンにリクエストされ、メンバーのナ・ユンソ（15歳）は「大変だ。今回は叱られるかも……」と身構える。緊張しながらも、自分たちで作り上げた振付を堂々と披露していく「XXL」チーム。シャオティンは真剣な表情で見つめていたが、口を開くと「振付は誰が考えたんですか？ 2人で？……良かったです」と拍手しながら称えた。

続けてシャオティンは「テンションがすごいですね。みんなダンスも上手いし、息がぴったりで、チームのようでした」と、チームを絶賛。

キャミソール姿で圧倒的な美しさを放つ彼女の姿に、視聴者からも「綺麗すぎ」「ビジュえぐ」「美人すぎて怖い」「お目目がでかい」「女神降臨」「ドカ美人」「顔がレベチ」「美人すぎて息するの忘れてた」などのコメントが相次いだ。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）