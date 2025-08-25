通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７%台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.89 6.86 6.80 6.42
1MO 9.18 7.45 7.64 7.09
3MO 9.26 7.27 8.06 7.35
6MO 9.33 7.21 8.43 7.51
9MO 9.40 7.27 8.69 7.72
1YR 9.48 7.37 8.91 7.91
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.26 7.90 7.17
1MO 8.33 8.45 7.77
3MO 8.84 8.65 7.70
6MO 9.23 8.84 7.78
9MO 9.53 9.06 7.91
1YR 9.77 9.26 8.04
東京時間10:12現在 参考値
目立った材料がないこともありドル円短期ボラは抑えられている。
