単身赴任は、浮気する人が多いという都市伝説。しかし、その単身赴任すら嘘だとしたら……？ 今回は、単身赴任先に別人が住んでいた話をご紹介いたします。

夫が住んでいなかった理由

「夫が単身赴任になって1か月。サプライズで、夫の住むアパートを訪問しようと計画しました。夫に仕事が終わったかをメールで聞くと『もう終わって家にいるよ』と返事が来たので、いざアパートへ！ インターホンを鳴らすと、なんと出てきたのは老夫婦。部屋番号を間違えたのかと思ってパニックになりながらも『こちらに◯◯（夫の名前）はいますか？』と聞くと『どなた？』『お部屋を間違えてないかしら？』『私たちはもう何十年もここに住んでいますよ』と言われ、がく然としましたね……。

その後、夫に経緯を話すと既読無視。翌日、家に帰ってきた夫に『実は単身赴任は嘘だった』『本当は都内にいて浮気相手と同棲しているんだ』と衝撃事実を聞かされました。浮気相手と同棲したくて単身赴任だなんて嘘をつくとか……。もはや浮気のレベルじゃないですよね。こんな大嘘をつく人と一緒にいられないので、離婚準備を進めています」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 単身赴任といえばバレないと思ったのかもしれませんが、ツメが甘すぎでは……？ 慰謝料をもらって離婚しましょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。