杉浦太陽、妻・辻希美リクエストの手料理公開「理想の旦那さん」「料理上手で羨ましい」の声
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの杉浦太陽が8月24日、自身のブログを更新。妻・辻希美のために作った手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽、辻希美がハマる本格手料理
杉浦は「今日のリクエストは、梅納豆サラダパスタ」と妻からのオーダーに応えた手料理を公開。「ノンは冷製パスタ、好きだなぁ」と辻への愛情を込めながら、彩り豊かな冷製パスタの完成写真を披露した。
また「俺的には、あったかいパスタや中華の方が得意なんたがw」とつづりながらも、「何がいいって、冷製パスタは麺が、のびないのがいい」と冷製パスタの良さについて紹介しており、Instagramのストーリーズにも同料理の写真をアップしている。
この投稿に、ファンからは「愛妻家で素敵」「料理上手で羨ましい」「美味しそう」「夫婦仲良しで微笑ましい」「手料理愛情たっぷり」「理想の旦那さん」といった声が上がっている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
