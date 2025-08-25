【球界こぼれ話】日本ハムが千葉・鎌ケ谷にある二軍施設を北海道内に移転することを７月に表明して以降、地元・北海道では「どこが選ばれるのか」という話題で盛り上がっている。

移転先の候補地に挙げられているのは札幌、北広島、江別、恵庭、千歳、苫小牧の６市。球団側は２０２７年ごろまでに移転先を決定、３０年の開業を目指している。そこで各候補地では住民の署名活動や誘致に向けたアピール合戦が本格化しているのだが、ここへきて各自治体の「熱量」によって少しずつ候補地が絞られ始めている。

例えば候補地の一つである札幌市は誘致に消極的と言わざるを得ない。背景には市内に十分な広さの土地を確保できないことが要因と言われる。千歳市も北海道の玄関口・新千歳空港があり利便性では優位だが、半導体関連施設の誘致を優先しているため実現は困難だろう。

さらに本拠地・エスコンフィールド北海道のお膝元・北広島市も立地的には最高だが、現時点で誘致への機運は高まっていない。この点を北広島市在住の関係者に聞くと「すでにエスコン（本拠地）のおかげで地元は活性化を続けている。今後は新駅開業、大学移転も予定されているため、これ以上の巨大施設誘致は必要ないと考えている住民が多いのでは」と語るだけに現実味は乏しい。

となれば、残る３市の三つどもえになる公算が大きい。

江別、恵庭の両市はともに一軍本拠地がある北広島や新千歳空港に近く、アクセスも悪くない。しかも、両市は広大な土地を有するだけでなく住民や自治体が積極的に誘致活動を展開。町を挙げて二軍施設を受け入れたい姿勢がうかがえる。球団関係者に聞いても「まだ全ての候補地に可能性は残っている」としながらも「現時点では江別と恵庭が有力であるのは間違いない」と話す。

ただ、今後の動き次第では苫小牧市もダークホース的な存在として巻き返す可能性があるという。

「道南にある苫小牧は一軍本拠地からの距離やアクセスを考慮すると江別、恵庭には劣る。ただ、誘致の機運や自治体の協力姿勢は両市に負けていない。今後はアクセス面の課題を別のところでどう補うかでしょう。有力な候補地はこれから球団側と財政面の負担に関する具体的な協議も行われます。最終的にはこの問題をクリアした自治体になるはずなので、そのあたりが候補地選定のカギを握るかもしれません」（前出の球団関係者）

北海道で着々と進む日本ハムの二軍移転。残り２年あまりでどのような結論に至るのか。新たな商業圏や住宅建設なども含まれる巨大プロジェクトの行方が注目される。