U16女子日本代表の第4次強化合宿参加メンバーが発表…竹内みやなど12名が名を連ねる

日本バスケットボール協会は8月25日、「FIBA U16 女子アジアカップ2025」へ向けた女子U16日本代表チームの第4次強化合宿を実施することを発表した。

3月に開催されたエントリーキャンプの29名から、3度の強化合宿を経て12名に絞られた日本代表候補の面々。全国屈指の名門である桜花学園高校からは、竹内みや（同校2年）を含む4名が選出されており、中学のカテゴリーからも木下咲弥（札幌市立東月寒中学校3年）、安井穂香（四日市メリノール学院中学校3年）の2名が名を連ねている。

鈴木良和ヘッドコーチが率いる今大会は、9月22日から28日にかけて、マレーシア・クアラルンプールで開催される。第4次強化合宿に参加する選手は以下のとおり。

◆■U16女子日本代表 第4次強化合宿 参加選手

竹内みや（G／161センチ／桜花学園高校2年）



細澤幸生（F／175センチ／大阪薫英女学院高校2年）



安藤玲（C／180センチ／鳥取城北高校2年）



清水天翔（C／181センチ／佼成学園女子高校2年）



権藤寧々（F／167センチ／聖カタリナ学園高校2年）



小林蘭（F／174センチ／四日市メリノール学院高校1年）



石綿文（C／185センチ／京都精華学園高校1年）



加地百花（G／170センチ／桜花学園高校1年）



小田陽夏子（F／174センチ／桜花学園高校1年）



玉木さくら（G／169センチ／桜花学園高校1年）



木下咲弥（C／178センチ／札幌市立東月寒中学校3年）



安井穂香（G／168センチ／四日市メリノール学院中学校3年）