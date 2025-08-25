株式会社バッファローは、USB Type-C・USB Type-Aの両端子を備えたスティック型SSDを9月中旬に発売する。

どちらもUSB 3.2 Gen 2に対応し、容量の異なる250GB、500GB、1TB、2TBを用意する。

USB Type-C端子は、厚めのスマートフォンケースでも使用できる独自設計を採用。端子保護用のキャップを装備するほか、ストラップホールを備えている。USB Type-Cを備えたiPhone専用の無料アプリケーション「写真バックアップ」も利用可能。

SSD-SDHU3シリーズ

転送速度は読み込み1,050MB/秒以上、書き込み約950MB/秒以上（250GBモデルのみ約900MB/秒以上）。

外形寸法は78×22.5mm。質量は約13g。

SSD-SDU3シリーズ

SSD-SDH250U3-BA（250GB） SSD-SDH500U3-BA（500GB） SSD-SDH1.0U3-BA（1TB） SSD-SDH2.0U3-BA（2TB）

転送速度は、読み込み約600MB/秒以上、書き込み約500MB/秒以上。

カラーバリエーションはブラックとホワイト。

外形寸法は78×22.5mm。質量は約13g。

ブラック

ホワイト

SSD-SD250U3-BA（250GB） SSD-SD500U3-BA（500GB） SSD-SD1.0U3-BA（1TB） SSD-SD2.0U3-BA（2TB） SSD-SD250U3-WA（250GB） SSD-SD500U3-WA（500GB） SSD-SD1.0U3-WA（1TB） SSD-SD2.0U3-WA（2TB）