ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２４日（日本時間２５日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦で９回に４試合ぶりの一発となる４５号を放った。

９回一死無走者で４番手の左腕松井のカウント１―２からの５球目、真ん中高めの９４・１マイル（約１５１・４キロ）のフォーシームを完璧に捉えた。角度２８度、打球速度１０８・９マイル（約１７５・３キロ）で右中間へ打ち上げるとそのまま客席に飛び込んだ。シュワバー（フィリーズ）に並ぶ４５号は飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）の文句なしの一発だった。

珍しい光景が広がったのはその直後だった。生還した大谷はベンチに戻る前に、バックネット裏に陣取ったタティスのユニホームを着たパドレスファンにタッチを求められるとそれに応じ、さらに背中をタッチ、最後は爐匹Δ性瓩箸个りにうなずいたのだ。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は「大谷翔平がドジャースに最高の勝利をもたらし、このパドレスファンはどうしても我慢できなかった」と投稿した。

米メディアのラリーブラウン・スポーツは「大谷は日曜日の大半をペトコ・パークのホームベース裏でパドレスファン２人にヤジられて過ごした。これに応えて大谷は９回にホームランを放ち、ドジャースのリードを８対２に広げた。大谷はホームベースを踏んだ後、体を少しひねりヤジ馬たちが座っているところに行き、ハイッタチした」と紹介するとこう続けた。

「そのファンはドジャースのダッグアウトのすぐ隣に座っていたので、大谷とチームメートたちは１日中彼の声を聞いていた。大谷が彼をからかったということは、彼の挑発はそれほど悪質なものでなかったに違いない」

大谷が試合中にファンとからむことは異例中の異例だ。同サイトは「パドレスファンは、他の人が大谷選手に対して抱いていた期待よりもはるかに良い体験をしたようだ」とまとめた。