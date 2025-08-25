ドジャースの山本由伸投手（２７）は２４日（日本時間２５日）に敵地サンディエゴでのパドレス戦に先発し、６回を投げ、１本塁打を含む４安打２失点、６三振２四球で１１勝目（８敗）を挙げた。防御率２・９０。

１点を先制してもらった初回、先頭タティスを歩かせるもアラエスを外角低めのカーブで二ゴロ併殺打。マチャドを空振り三振で結果的に３人で終えた。２回は三者凡退とパドレス打線を圧倒した。

しかし、３回一死後、クロネンワースに初球を左前打されると続くディアスに内角高めのシンカーを左翼へ逆転の６号２ランを被弾。甘いボールではなかったが、悔いの残る１球だった。嫌な展開だったが続くタティスを中飛、アラエスを左飛に仕留めた。

続く４回は三者凡退。５回は先頭シーツに左翼線二塁打され、一死後にクロネンワースを歩かせて一死一、二塁とピンチを広げるも後続を抑えた。

フリーマンの一発で同点に追いついてもらった６回は三者凡退。戻ってきた流れをパドレスに渡さなかった。

この日の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）をマーク。フォーシームの平均球速９６・１マイル（約１５４・７キロ）は今季平均の９５・２マイル（約１５３・２キロ）を０・９マイル（約１・４キロ）上回った。気持ちが乗っていた証明だ。３連敗阻止がかかったマウンドでエースの働きを見せた山本。これが２７歳初勝利だ。今後もドジャース投手陣の中心として白星を運び続ける。