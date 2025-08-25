膵臓がんを発症するとどんな痛みを感じる？Medical DOC監修医がどこに痛みを感じるかなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「膵臓がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

膵臓がんは、膵臓にできる悪性腫瘍です。膵臓は胃の後ろ側にある臓器で、消化酵素や血糖を調整するホルモンを分泌する役割を担っています。2019年に膵臓がんと診断された方は43000人あまり[陽伊1] 。膵臓がんは初期症状に乏しく、進行するまで気づかないことが多い病気です。そのため、発見された時にはすでに進行しているケースが多く、早期発見が非常に難しいがんの一つとされています。

膵臓がんを発症するとどんな痛みを感じる？

膵臓がんを発症するとさまざまな痛みを生じる可能性があります。膵臓は背中側に固定された臓器で、その特徴もその他の消化器の臓器の痛みとは多少異なります。ここでは膵臓がんの痛みがどんな痛みであるか、どのくらい痛むのかその特徴を解説します。

持続的な鈍い痛み

膵臓は背中側に固定されている臓器であり、胃や腸と違って可動性は少ない臓器です。膵臓がんの痛みは膵臓の周りの組織や神経を圧迫することによる持続的な鈍痛であることが多いとされています。

食事で悪化する痛み

膵臓は食事が胃に入ると消化酵素を出します。膵臓がんがあると食事によって痛みが引き起こされ、食事で悪化する痛みを生じる場合があります。

夜間や安静時の痛み

背中側の痛みがあるので、背骨や腰痛と勘違いされやすい場所でもあります。しかし、膵臓がんの痛みは動作時ではなく、夜間や安静時に痛みがあるという特徴があります。

膵臓がんを発症すると、どこにどんな痛みを感じる？

膵臓がんは病態によってさまざまな場所に痛みがでることがあります。身体における膵臓の場所にも着目して痛みについて学びましょう。

みぞおちの痛み

膵臓は胃の後ろ側の臓器であるため、膵臓がんはみぞおち付近の痛みを生じることがあります。一般的な胃のキリキリした痛みというよりは、鈍痛であることが多いとされています。みぞおちの痛みは膵臓がんだけで生じる症状ではありませんので、気になる痛みは内科、消化器科で相談しましょう。

背中の痛み

膵臓は背中側に固定された臓器であるため、背中の痛みを生じることがあります。また頑固な腰痛だと思っていたら、がんが腰骨（腰椎）への転移であったというケースもあります。

背中の痛みがあれば、内科、整形外科で相談しましょう。

右上腹部の痛み

膵臓がんの影響で胆管が狭くなり胆管に炎症が起きると胆管炎を引き起こす可能性があります。胆管炎では右上腹部の痛みがでる場合があります。右上腹部痛の他に、発熱や黄疸などの症状がでますので、気になる症状があれば内科、消化器科を受診してください。

膵臓がんを発症すると、痛みはどれくらい続く

膵臓がんの痛みの持続期間は、がんの進行度や治療の効果によって異なります。初期の膵臓がんでは、痛みは断続的に現れることが多く、一時的に治まることもあります。しかし、がんが進行すると痛みが持続的になり、常に痛みを感じるようになります。治療によってがんが縮小したり、痛みの原因が取り除かれたりすれば、痛みが軽減したり消失したりすることもあります。しかし、末期の膵臓がんでは、痛みを完全に取り除くことは難しい場合もあります。

「膵臓がんの痛み」についてよくある質問

ここまで膵臓がんの痛みなどを紹介しました。ここでは「膵臓がんの痛み」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

膵臓がんを発症すると特にどこの部位に痛みを感じますか？

齋藤 雄佑 医師

膵臓がんの痛みは、初期にはみぞおちのあたりに鈍い痛みとして現れることが多いです。進行すると、背中や腰にまで痛みが広がることがあります。

編集部まとめ背中の持続する痛みを感じたら、消化器内科で相談しよう

膵臓がんは早期発見が難しく、発見された時には進行しているケースが多い病気です。しかし、早期発見できれば、手術でがんを完全に切除できる可能性があります。膵臓がんの初期症状は、腹痛や背部痛、黄疸、食欲不振、体重減少などです。これらの症状は、他の病気でもみられることがありますが、気になる症状がある場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。

