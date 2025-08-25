敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロをマーク。デーブ・ロバーツ監督は、大谷が敵ファンから飛ばされていた野次の内容を明かした。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹の高めへの速球を強振した。鋭い打球は右中間席へ一直線。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の一発だった。大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。ベンチに戻った大谷はパドレスのユニホームをまとったファンとハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督も爆笑し、テオスカー・ヘルナンデス外野手は笑顔を浮かべていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、試合後にロバーツ監督の囲み取材の映像を公開した。大谷がハイタッチした敵ファンは試合中にヤジを飛ばし続けていたそうで、「とても鬱陶しかった」と苦笑い。「でも、ショウヘイらしくなかったね。彼は（野次で精神的に）すっかり消耗させられていた。だから、ショウヘイがハイタッチを自らしに行ったのは良かったね。面白かったよ。性格が表に出ていたね」と大谷の行動を称賛した。

野次の内容について聞かれると、「この連戦でショウヘイがどれほど酷かったか」と笑顔で告白。報道陣からも笑いが漏れていた。



（THE ANSWER編集部）