敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放ったが、試合後には同僚ルーキーの活躍を真っ先に祝った。

大谷は試合後、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で真っ先にアップしたのは、新人ダルトン・ラッシング捕手が2-2の7回に放った3ランだった。大谷が笑顔でハイタッチする写真も公開。ここまで打率1割台と苦しむ新人の一振りでドジャースが勝ち越し。直近2試合で計3安打に抑えられ、貧打に苦しむドジャースだったが、チャンスで思いもよらぬ“救世主”が現れるかたちとなった。

大谷自身も7-2でリードする9回1死に、松井裕樹投手が投じた高めへの速球を強振。右中間席へ飛び込む打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の45号で勝利に貢献。ドジャースは再びパドレスと並び西地区首位に浮上した。



