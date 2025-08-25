LiSA『鬼滅の刃』主題歌「残酷な夜に輝け」をライブ初披露！梶浦由記ツアー最終公演にサプライズ出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

人気のアニメ・ドラマの劇伴などで話題の絶えない梶浦由記が、2025年の夏に開催した全国ツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#21～60 Songs～』のファイナル公演が8月24日に大宮ソニックシティにて開催。サプライズゲストとしてLiSAが登場し、絶賛公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の「残酷な夜に輝け」を歌唱した。

■『鬼滅の刃』シリーズで多くの楽曲を作った梶浦由記×LiSAが共演！

デビュー32年目にあたる2025年、7月26日の大阪公演を皮切りに全国4都市10公演を巡った今回のツアー中、梶浦が還暦を迎えたこともあり、作曲家らしく、年齢を楽曲数に見立て、並行して開催する、Soundtrack Special公演と併せて延べ60曲を披露。

日替わりゲストに、30周年武道館公演『Kaji Fes.』にも参加した、ASCA、JUNNA、KOKIAが参加。ソロアーティストとして活動しながらも、話題のミュージカルにも多数出演している実力派シンガー、鈴木瑛美子は、全日程にゲストとしてツアー初参加。21回目を迎えた『Yuki Kajiura LIVE』に新しい風を吹かせた。

そんなツアーの最終公演が、8月24日、大宮ソニックシティで開催された。ツアーでは各公演に日替わりで出演してきたASCA、JUNNA、KOKIAも集結。それぞれが持ち味を活かした歌唱でステージを彩った。

今回アンコールにサプライズゲストとして登場したLiSAは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』主題歌の「炎」に加え、絶賛公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌の「残酷な夜に輝け」を歌唱。これまでも同シリーズで多くの楽曲を作り上げてきた梶浦とともに、ライブでは初となるパフォーマンスを披露し、会場を沸かせた。

最終公演の前日、8月23日には、FictionJunction feat. KAORIによる新曲「引き出しで発光している」が配信リリースとなった。

『Yuki Kajiura LIVE』でもおなじみのKAORIをフィーチャリングした楽曲は、このツアーで初披露された、夏の終わりにふさわしい、メロウなミディアムナンバー。さらにこの日、2026年開催の『Yuki Kajiura LIVE vol.#22』の日程が発表された。

