25日11時現在の日経平均株価は前週末比294.29円（0.69％）高の4万2927.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は878、値下がりは672、変わらずは67。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を80.02円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が63.48円、リクルート <6098>が51.76円、ファストリ <9983>が33.22円、ファナック <6954>が22.12円と続く。



マイナス寄与度は28.36円の押し下げでテルモ <4543>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が19.58円、ＫＤＤＩ <9433>が16円、バンナムＨＤ <7832>が11.95円、セコム <9735>が8.51円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、サービス、ゴム製品と続く。値下がり上位には電気・ガス、倉庫・運輸、食料が並んでいる。



※11時0分14秒時点



