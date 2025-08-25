最新技術でアップデート！マジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣

フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド／マジックキングダム・パークにあるアトラクション｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣

2026年に最新技術でリニューアルされオープンします☆

マジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣アップデート

トゥモローランドの人気アトラクションが、2026年、最新技術でリニューアル！

新キャラクターのサポートロボット「バディ」がゲストを迎え、ミッションのヒントをくれます。

ビークルは新型の「スタープリズム」ライドビークルに一新され、

リアルタイムでスコアが表示されるスクリーンを搭載。

ブラスターはビークルから取り外し可能になり、より直感的な操作が楽しめます！

全てのターゲットも新しくなり、ヒットした際の光の反応がより明確になります。

最新の技術で新たに生まれ変わるマジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣

2026年オープン予定です。

