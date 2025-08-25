最新技術でアップデート！マジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣
フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド／マジックキングダム・パークにあるアトラクション｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣
2026年に最新技術でリニューアルされオープンします☆
マジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣アップデート
フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド／マジックキングダム・パークにあるアトラクション｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣
トゥモローランドの人気アトラクションが、2026年、最新技術でリニューアル！
新キャラクターのサポートロボット「バディ」がゲストを迎え、ミッションのヒントをくれます。
ビークルは新型の「スタープリズム」ライドビークルに一新され、
リアルタイムでスコアが表示されるスクリーンを搭載。
ブラスターはビークルから取り外し可能になり、より直感的な操作が楽しめます！
全てのターゲットも新しくなり、ヒットした際の光の反応がより明確になります。
最新の技術で新たに生まれ変わるマジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣
2026年オープン予定です。
http://disneyworld.jp
協力：ディズニー・ディスティネーション・インターナショナル
©Disney/Pixar
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 最新技術でアップデート！マジックキングダム・パーク｢バズ・ライトイヤーのスペースレンジャー・スピン｣ appeared first on Dtimes.