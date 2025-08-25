U30の若い世代からアイデアを募集！第6回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」

ACCは、第6回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」の応募受付を開始。

第6回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」

■応募資格

・1994年11月1日以降に生まれた方。

(2025年10月31日に30歳以下であること)

・個人、もしくは3人以下のチーム。

複数チームに所属することはできません。

・1チーム、1作品の応募に限ります。

(複数作品の応募は受け付けません)

・学生の応募も可能です。

ただし、チームの代表者は会社に所属、もしくはフリーランスとして活動している社会人であること。

(学生のみの応募は認められません)

・チーム全員が同じ会社であることは条件としません。

・ファイナリスト5組は、2025年11月5日(水)に東京都内にてプレゼンをしていただくので、そこに参加する意思のある方。

・質疑応答も含めたプレゼンの様子の収録・配信にご同意いただける方。

※ACCサイトもしくはACC公式YouTubeでの配信を予定しています。

■スケジュール

・応募期間 ：2025年8月25日(月)10時〜8月29日(金)18時

・書類一次審査 ：2025年9月中旬

・二次審査 ：2025年10月上旬

・ファイナリスト発表：2025年10月中旬

・プレゼン審査 ：2025年11月5日(水)(東京都内)

■エントリー料金

・チームにACC会員社の方がいる場合：無料

※応募の際、代表者は必ず会員社の方にしてください。

・チームにACC会員社の方がいない場合：3,300円／チーム(税込)

■審査基準

(1)若者の視点：

若者のライフスタイルや価値観に寄り添い、「自分ごと」としてエシカル消費を捉えられるようなアイデアを重視します。

(2)具体性と実現可能性：

アイデアが具体的な形になり、実際に若者に影響を与えることができるかを考慮します。

(3)オリジナリティ：

他にはない、ユニークで革新的なアイデアを歓迎します。

(4)効果：

アイデアを実施した際に、目的を達成する高い効果を得られるかを評価します。

(5)LIBが実施すべき内容か。

※以下のようなものは審査の過程で選ばれない可能性があります。

・費用対効果が低いと想定できるもの。

・安易なコラボレーションで、コラボ先の企業や団体のベネフィットが計算されておらず、実施が難しいもの。

・実施した時に、特定の人々、団体を傷つけるなど、リスクマネジメント観点でふさわしくないもの。

■賞の種類

・グランプリ：

トロフィー1体、賞状1枚が贈られます。

※当該企画は、今後、ボーダレス・ジャパンにおいて実施の検討を行うことを予定しています。

・準グランプリ：

トロフィー1体、賞状1枚が贈られます。

・ファイナリスト：

賞状1枚が贈られます。

■審査委員 ※敬称略、順不同

＜審査委員長＞

・田口 一成 (ボーダレス・ジャパン CEO

LIB(旧ビジネスレザーファクトリー) 代表

NPO法人ボーダレスファウンデーション 代表理事)

＜審査委員＞

・幣 春菜 (ボーダレス・ジャパン クリエイティブディレクター

LIB(旧ビジネスレザーファクトリー) ブランドマネージャー)

・神谷 崇範 (ボーダレス・ジャパン ブランディングディレクター

LIB(旧ビジネスレザーファクトリー) コピーライター)

・榎本 賢治 (マッキャンエリクソン クリエイティブディレクター)

・岡村 実玲 (博報堂 クリエイティブ局 戦略CD アクティベーションディレクター)

・近山 知史 (博報堂 PROJECT_Vega エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクター)

・長谷川 輝波(電通 zero クリエーティブディレクター・コピーライター)

・村田 晋平 (電通 やさクリ代表 コピーライター)

・森下 治秀 (電通 BXクリエイティブセンター ビジネスデベロップメント部長)

■主催

一般社団法人 ACC

■協賛

ボーダレス・ジャパン

応募期間は2025年8月25日(月)10時〜8月29日(金)18時までです。

このプログラムは、30歳以下の方々を対象としたもので、与えられた課題に対し、その解決策となるアイデアを企画・提案するコンペティションです。

第6回となる2025年は、「若者の心を掴む！アパレルにおけるエシカル消費を広めるアイデア」をテーマに、株式会社ボーダレス・ジャパン(以下、ボーダレス・ジャパン)と、その新ブランド「LIB(リブ)」の協賛を受け実施します。

応募資格者は、1994年11月1日以降に生まれた方で、個人もしくは3人以下のチーム。

30歳以下の方であれば、どなたでもご応募可能です。

(ただし、学生のみの応募はできません。)

エントリー料金は、チームにACC会員社の方が1名以上いる場合は無料です。

チームの中でどなたもACC会員社に所属していない場合は、非会員協賛金3,300円／チーム(税込)で参加できます。

書類一次審査、二次審査を経てファイナリストに選出されたアイデアは、2025年11月5日(水)に東京都内にて実施される最終審査会で公開プレゼンテーションを行っていただき、グランプリ、準グランプリを決定します。

また、グランプリ受賞アイデアは、今後、ボーダレス・ジャパンにおいて実施の検討を行うことを予定しています。

なお、審査委員は、ボーダレス・ジャパンより選出されたプロフェッショナルと、クリエイティビティのエキスパートが務めます。

■テーマ

「若者の心を掴む！アパレルにおけるエシカル消費を広めるアイデア」

株式会社ボーダレス・ジャパンのソーシャルビジネスの一つである「LIB」は、アパレル業界におけるエシカル消費の推進に貢献してくれる、若きクリエイターのアイデアを募集します。

