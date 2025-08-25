【しまむら】で買い占めたいーーーッ！ 大人可愛い♡「淡色トップス」

ふんわりとした淡色のトップスを夏のうちに買い足したいないなら、【しまむら】を覗いてみて。柔らかなカラーと上品なシルエットで40・50代の女性にも取り入れやすそうな、大人の可愛らしさを引き出してくれる予感の淡色トップスが揃っています。夏の購入品としてその着こなしを紹介している@hiro77andさんのように、思わず複数買いしたくなってしまうかも。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

淡色コーデは大人ガーリーの王道

【しまむら】「シアーコバナプリント」\1,089（税込）、「Cレースアップキャミチュニ」\1,969（税込）

透け感のある小花柄のブラウスに、レースで華やかに裾を縁取ったキャミチュニックを重ねた淡色トップスのレイヤード。軽やかな素材感と柔らかな明るいトーンの生地が、顔まわりや全体の雰囲気を明るく見せてくれそうです。トップスの甘さとバランスを取るために、ボトムスはあえてカジュアルな印象の洗い晒し風のワイドデニムをチョイス。少し甘さを中和するのが大人コーデのコツかも。

大人も似合う淡色ドットブラウス

【しまむら】「ドットフリルブラウスハン」\1,639（税込）

縁取りされた大きめなフリルが特徴的なブラウス。オフホワイトの淡いベースに繊細なドット柄をあしらった生地が優しい印象です。柔らかな雰囲気のおかげで、個性のあるフリルも適度に馴染んで程よい存在感を放ちます。フリルのボリューム感との対比で、顔まわりや二の腕がスッキリ見えそうなのも嬉しいポイント。ボトムスはライトブルーのデニムをチョイスして、甘さを引き算すると大人っぽく仕上がりそう。

刺繍袖でアップデートする夏の装い

【しまむら】「シシュウBL」\1,639（税込）

首元のリボンと袖の刺繍が目を引くブラウス。ふんわりとしたシルエットの5分袖がフェミニンな雰囲気を醸しつつ、個性的なデザインが1枚で主役級の存在感を放つので、さっと着るだけでサマ見えしてくれそう。ボトムスには暗めのブルーデニムを合わせて、甘さを抑えて大人カジュアルに。足元はトップスに合わせて淡色のスニーカーをチョイスし、全体を爽やかにまとめて。

甘さとカジュアルの良いとこ取り

【しまむら】「TT*NATフリルPTPO」\1,089（税込）

柔らかな印象のホワイトベースに英字ロゴとドラムセットのビジュアルが映える、大人カジュアルなTシャツ。袖口に施されたフリルが、メンズライクなデザインの中にも華やかさとフェミニンさをプラスしています。ボトムスはやはりライトブルーのワイドデニムで抜け感を出し、軽やかな雰囲気に。バッグとサンダルはメタリックなシルバーで統一し、淡色コーデにアクセントを加えています。カジュアルに全振りしすぎないラフコーデで、大人女性にも取り入れやすいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ