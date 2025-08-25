木村拓哉（52）のインスタグラムが、自動車業界関係者をザワつかせているという。

一見すると愛犬とのドライブ写真や移動中の姿を投稿しているだけなのだが、その裏には大手自動車メーカーとのCM契約を再び手中に収めようという、したたかな計算が読み取れるというのだ。

発端は、木村が自身のインスタにアップした数枚の写真。1枚は愛犬を助手席に乗せた左ハンドルの高級SUVでの一コマ。キルティング柄の本革シートがラグジュアリーな雰囲気を醸し出す。もう1枚は、広々とした後部座席でくつろぐ姿で、明らかに移動用のショーファーカー（お抱え運転手付きの高級車）とみられる。

「この投稿を受け早速、ネット上では『あのSUVは一体どこの車？』と声が飛び交ったんです。『レクサスではないか』という声がネットに上がると『いや、あれは日産車だ』という意見も飛び出しました。無理もありません。木村はかつてトヨタのCMキャラクターを務めていたが、その後、日産のアンバサダーとして“やっちゃえNISSAN”のフレーズを世に広めた立役者でもありますから」（テレビ局関係者）

しかし、旧ジャニーズ事務所問題の余波を受け、彼のCM契約は一時激減。長年続いた日産との契約も終了し、自動車メーカーの顔としての彼の姿はテレビから消えた。現在のCMラインアップを見ると、三菱UFJ銀行というメガバンクこそあるものの、かつての勢いに比べれば寂しいことは否めない。

それでは木村がインスタに投稿した高級車とは一体、何だったのか？

「木村がプライベートで乗るSUVは、日産の高級ブランド『インフィニティ』の逆輸入車『QX80』。しかも、彼が日産のアンバサダーを務めていた2021年ごろのモデルと推定されています。契約が切れた今も乗り続ける姿は、日産への秋波なのでは……」（広告代理店関係者）

■トヨタか日産か？

その一方、実は2台所有しているという声も浮上している。仕事の移動車として使用しているのがトヨタが誇る最高級ミニバン「レクサス LM」だという目撃談もあるのだ。

「『レクサス LM』は4人乗り仕様で価格は2000万円超え。『移動するファーストクラス』です。ロケ先にこの車に乗って優雅に現場入りする姿が目撃されています」（前出のテレビ局関係者）

つまり木村は、インスタグラムというメディアを使い、日産には「昔のよしみで、まだあなたのクルマを愛用していますよ」とアピールし、トヨタには「御社の最高級車が私の格にふさわしい」とメッセージを送っているというのだが……。

ノースキャンダルと「2児の父親」という家庭的なイメージで好感度を取り戻し、銀行のCMという“お墨付き”も得た今、次なる一手はかつて君臨した自動車CMへの返り咲きか。

木村拓哉の巧妙なセルフプロデュース戦略に、トヨタと日産のどちらが応えるのか。水面下での熾烈なCM争奪戦の火ぶたは、すでに切られているのかもしれない。

