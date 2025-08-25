食楽web

最近お取り寄せして「これはヒット！」と感じた商品があります。それが、有限会社望仙の「贅沢桜えびかき揚げ」です。冷凍食品の進化を改めて実感させられる一品で、レンジ調理とは思えないサクサク感と、駿河湾産桜えびの香ばしさに感動しました。

2025年に開催された「第1回 日本全国！ご当地冷凍食品大賞」で、全国72品の中から見事グランプリを受賞。『望仙』は静岡県静岡市清水区由比に本社を構える老舗の海産物問屋。由比で初の桜えび直売所を開き、今では30年以上にわたり地域に根ざした営業を続けています。

電子レンジ調理でも“サクサク”が復活

揚げ物の冷凍品はレンジで温めるとベチャッとなりやすいものですが、このかき揚げは違います。衣はサクサク、むしろ「ザクッ」とした食感に。正直、冷凍でここまでとは驚きです。

そのままおつまみとしていただくのもよし、めんつゆに浸して“じゅわっ”とさせても最高。そばやうどんとの相性も抜群で、年越しそばのトッピングにもおすすめです。桜えびはひと尾ずつ存在感があり、香ばしさが口いっぱいに広がります。ボリュームもあり、2人でシェアしても十分満足できるサイズ感です。

（撮影・文◎亀井亜衣子）

●DATA

望仙 贅沢桜えびかき揚げ

https://mochisen.shop-pro.jp/