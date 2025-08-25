俳優の浜辺美波（24）が写真集「25」（講談社）を発売、24日都内で発売会見を行った。本作は4年ぶりの写真集で、オランダで撮影。「友人が買ってくれて、狹慘呂魎兇犬伸甅犂萃イ蹐Δ隼廚辰伸瓩噺世辰討れて、日ごろの生活とかが出ているのか、ほめられてうれしいです」とコメントした。

自身の変化について「食生活は変えた覚えはないですが、年齢を重ねているので、見比べると顔つきや似合う服のラインも変わったなと感じました」と明かした。元テレビ朝日プロデューサーの鎮目博道氏がこう言う。

「一番の強みは昭和の大女優を想起させる狎掬派の日本美人甦蕕任靴腓Α時代ものや、昭和感のある作品で起用が多いのは彼女のビジュアルと演技力が大きい。特撮の怪獣がいないところで演技するという難題でも観客を引きつける演技力は本当に評価が高い。沢口靖子さんから受け継ぐ東宝シンデレラらしさ、東宝の魂『シン・ゴジラ』のヒロインというあたりも所属事務所・東宝の期待値含め、彼女の実力を示している。彼女の場合は年齢を重ねるたびに仕事の幅が広がるタイプ。ますます昭和の大女優に近づくのでは？」

K-POP美人が増えたせいで、浜辺の美が逆に際立つ

CM起用社数は現在10社で、事務所の先輩・長澤まさみ（38）、や広瀬すず（27）と並んで8位にランクイン。

「最近、K-POPアイドルのような顔を見慣れているだけに、浜辺さんの和風の美しさが際立つ。身近にいそうな気はするけど絶対いない、もはや絶滅危惧種的存在。受け答えも嫌みがなく、どの年齢層にも好かれる。東宝のオーディションのクオリティーの高さと徹底した女優教育もまた、浜辺さんの長所をのばしている」

今後について「地道に地に足をつけて頑張っていきたい。目標は体力をつけること。薄着と厚着を正反対で撮影しているので、集中力を絶やさずにどんなときもパワフルに動けるように、食事、睡眠、運動を整えていきたいです」とコメント。人気にあぐらをかかず、地に足をつけている浜辺、伸びしろはまだまだだ。

