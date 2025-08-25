食楽web

福岡県・赤坂駅から徒歩約3分の『博多珍珍』は、2014年に「天神辛めし総選挙」で第1位を獲得した人気の中華料理店です。オーナーは、日本を代表する料理人・陳建一氏が率いる四川飯店で10年間修行した実力派で、店内には芸能人のサインがずらりと並び、地元客から観光客まで幅広く愛されています。

汁なし坦々麺を筆頭に、酸辣湯麺や麻婆豆腐など四川料理らしい辛旨メニューが揃い、テイクアウトやデリバリーにも対応しているため、自宅やオフィスでも本格的な味わいを楽しむことができます。

看板メニューは「汁なし坦々麺」850円

一口目から舌にビリッと響く辛さが広がり、脂の旨味とゴマペーストの濃厚なクリーミーさが絶妙に絡み合います。

麺はモチモチで食べ応えがあり、もやしとピーナッツの食感も心地よく、最後まで飽きることなく楽しめる一杯です。

卓上には4種類の調味料（白胡椒、四川花椒、激辛唐辛子、自家製辣油）が並び、特に花椒を加えれば爽やかな香りと強烈なシビレがプラスされ、さらに奥深い味わいに変化します。辛さが強いため、少量ずつ調整するのがおすすめですよ。

追い飯までがマスト

ただの白米ではなく、温泉卵・粉チーズ・黒胡椒・ネギがトッピングされており、坦々麺の辛さを包み込みながらまろやかに仕上げてくれます。シメとしての完成度が高く、「これを食べるために汁なし坦々麺を注文する人もいる」と言われるほどの名物です。

（撮影・文◎ウェイライ）

●SHOP INFO

博多珍珍 赤坂店

住：福岡県福岡市中央区赤坂1丁目7－27 大稲マンション102

営：11：15～23：00

休：元旦