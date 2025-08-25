一刻を争う重症患者などの元へ出動するドクターヘリ。千葉県に、関東で最もドクターヘリの出動件数が多い救命救急センターがあります。その出動数は1年に約1200回。バンキシャは今回、特別に取材が許され、緊迫の現場に密着しました。【真相報道バンキシャ！】

先月31日、日本医科大学千葉北総病院には、この日もドクターヘリで重症患者が運ばれてきた。50代の女性が建物の2階から転落し、全身を強打したという。かすかに意識はあるようだ。ところが――

医師

「本当だ！」

「これはあるな！」

内臓が損傷し、大量に出血していることがわかった。連絡を受けて、救命救急センターに9人の医師が集まった。通常、救急医は、患者が運ばれてくると、診断をして担当科の医師に治療を託す。しかしここでは、その場で緊急手術が始まる。実は、ここの医師たちは、救急医でありながら外科医、放射線科医などでもあるのだ。

医師

「じゃあ、始めますよ」

出血している場所を探す。すると…

医師

「脾（ひ）臓がちょっと割れてるかも」

医師

「はい、遮断した。これで止血おしまい」

手術開始からわずか24分、女性は一命を取り留めた。

救急医

「重症外傷は人数がいるんですよね。たくさんの医師が連動して当たらないと救命できなくて」

この救命センターはドクターヘリの出動件数が関東で最も多く、その数、年間およそ1200件。ほかの病院では対応できない重症外傷患者を受け入れる「最後の砦（とりで）」に、バンキシャが密着した。

日本医科大学千葉北総病院には、現在22人の医師が救命センターに在籍している。今回バンキシャが密着するのは上田太一朗医師（40）。救急医で外科医でもある。

ある日、ドクターヘリの要請が入った。出動範囲は千葉県と茨城県南部で、今回は20キロ先の茨城県の現場へ向かう。到着すると、患者を乗せた救急車と合流し、すぐに患者の状態を確認する。

医師

「ファストはネガティブ（体内に出血はない）」

その映像を、リアルタイムで上田医師がチェックする。ヘリが出動して35分後、救命センターに到着。5メートルのはしごから転落したという70代の男性は、後頭部に大けがをしていた。

上田医師

「レントゲンをとろう」

次々に指示を出す上田医師。そして――

上田医師

「CTに行きたいんですけど、いいですか？」

医師

「糖尿病とかぜん息とかない？」

すると――

医師

「外傷性のくも膜下出血が少しある」

頭の内部に出血はあったが、すぐに手術をする必要はないと判断。切れている頭部を丁寧に縫って、治療は終了。そのまま男性は入院した。

翌日、上田医師は男性のもとに。

上田医師

「おはようございます」

ここでは、救急で対応した医師が継続して治療にあたる。数日後、男性はくも膜下出血の手術を受けた。

食事の時間。上田医師が後輩と交流できる数少ない時間だ。

上田医師

「関先生と当直するのは何回目だったかな？」

関医師

「2回か3回かありますよ」

上田医師

「3回目だっけ」

今年４月、この救命センターに来た関宣哉医師（35）は、別の病院で外科医として勤務していたが、救急を学びに志願して来たという。

関医師

「一介の外科医では1年に1、2回程度しか経験しない患者が、４か月で十数人いるんですよ。今までの自分の医者人生で経験してこなかった。やはり学びになっています」

高度な救命技術を学ぶため、今年も7人の医師がこの病院の門をたたいた。

午後8時、この日も緊急手術が必要な患者が運ばれてくる。



上田医師

「（報告では）思ったより重症で、血圧も下がってきて」

近隣の病院では対応できなかったため、80代の女性が1時間かけて運ばれてきた。付き添っていた夫が状況を教えてくれた。

患者の夫

「なかなかドアが開かないから強く押した。ドアが開いてそのまま倒れて」

コンクリートの地面に激しく体を打ち付けたという女性。肝臓を損傷し大量に出血していた。緊急で集まった7人の医師。患者の命を救うため、どの医師が担当すべきかを上田医師が判断する。そして――

上田医師

「カテーテルで血を止める。体に負担がかからない方法でいけると思っている」

担当するのは、救急医であり、カテーテル手術が行える放射線科医だ。カテーテル手術とは、細い管を体内に通して行う。今回は、管を肝臓まで通して止血剤を注入し、体への負担が少ない。およそ20分で終了した。

医師

「はい、オッケーです」

上田医師

「もう終わった？素晴らしい、早い」

複数の資格を持つ救急医が、様々な患者に対応する。上田医師はなぜ、救急医に加え外科医でもあるのか。

上田医師

「1年目、すごく重症のおなかのケガの方がいて、結果的に最後1か月後ぐらいに亡くなった。救急も診れて手術ができたら、この人を救えたのかもと思った」

そして、先月11日。

医師

「陥没骨折している」

頭蓋骨が陥没した男性が搬送されてきた。さらに、背骨が折れており脊髄が損傷していた。建築の仕事中、高さ6メートルの場所から落ちたという。後遺症が出る恐れがある。上田医師が脳外科医に連絡をとる。

上田医師

「陥没がひどいんですよね。手術室での処置が必要になるかなと考えていて」

その後、脳外科医により緊急の手術が行われた。そして、事故から３週間後。治療の結果、男性は――

上田医師

「こんにちは」

男性患者

「こんにちは」

上田医師

「立てますか？」

男性患者

「はい、全然」

上田医師

「やってみましょうか？歩行器とかなしでやってますもんね」

手術と懸命なリハビリのすえ、歩けるようになっていた。

バンキシャ！

「ご家族も安心されたのでは？」

男性患者

「みんな会社関係の人も安心して、びっくりしていました、『そんなに歩けるの』って」

その様子を見ていた上田医師に聞いた。

バンキシャ！

「元気になった姿を見てうれしいですか？」

上田医師

「それはそうですよ。このためにやっているようなものなので。回復が順調にいくと、やりがいもあるし、やってて良かったなと思いますよね」

（2025年8月24日放送『真相報道バンキシャ！』より）