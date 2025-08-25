妻は“フィギュア女王”キム・ヨナ　年下イケメン夫の韓国歌手にハプニング…コンサート中に足首負傷

韓国の“フィギュア女王”キム・ヨナの夫で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバーとして活動するコ・ウリムがコンサート中に負傷したようだ。

所属事務所BEAT INTERACTIVEは8月24日、コ・ウリムが前日の23日に行われたForestellaの単独コンサート「THE WAVE」大邱公演で足首を負傷し、公演後に近隣の病院で検査を受けた結果、靭帯損傷と診断されたことを発表した。

事務所は「アーティストの健康と回復を最優先に考え、一日も早く元気な姿でステージに立つことができるよう最善を尽くす」と伝えている。

Forestellaは7月26〜27日にソウル、8月9〜10日に釜山（プサン）、23〜24日に大邱で単独コンサート「THE WAVE」を開催。コ・ウリムは負傷した状態でも24日の大邱公演2日目に通常通り出演し、ファンに感動を届けていた。

（写真提供＝OSEN）コ・ウリム

◇コ・ウリム プロフィール

1995年7月10日生まれ。ソウル大学出身の声楽家で、4人組ボーカルグループ「Forestella」のメンバー。同グループは韓国JTBCのオーディション番組『ファントム・シンガー2』で優勝した。コ・ウリムは低音ボイスで多くの女性ファンを持つ人物。2022年7月、同年10月に5歳年上の“フィギュア女王”キム・ヨナと結婚することを電撃発表し、大きな話題となった。兵役のため2023年11月20日に入隊し、2025年5月19日に除隊した。