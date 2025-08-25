【新華社瀋陽8月25日】「今日、日本人が行く所は…」の決まり言葉で始まる短編動画で、大学生活や旅各地の美食などを発信している内田大翔（ひろと）さん（24）は、「大翔五」の名義で活動し、10万人余りのフォロワーを獲得している。6月に江蘇省の南京大学を卒業し、これからも中国で暮らし「短編動画でもっと多くの素晴らしいものを記録、発信したい」と考えている。

動画では、内田さんが外国人の視点で発見した中国の魅力をよどみない中国語で紹介する。多くのネットユーザーがその流ちょうさに驚き「中国語がうますぎる」「中国の良さをもっと多くの人に伝えてほしい」など多くのコメントを寄せる。

旅行中は見知らぬ人やフォロワーからたくさん助けられてきたという。旅先ではいつも、おすすめのグルメや美しい景色を推薦するメッセージが届き、中には現地まで来て地元の歴史や文化を解説してくれるフォロワーもいる。「中国人の人懐っこさや優しさをいつも感じている。それによって、もともと楽しい旅がより温かいものになる」と内田さんは語る。

既に中国の半分を旅した内田さんだが、これからももっと多くの場所を訪れ、より多くの魅力を動画で記録し発信していきたいと意気込んでいる。（記者/武江民、劉芸淳）