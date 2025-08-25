劇場版『鬼滅の刃』韓国で圧巻の大ヒット！公開3日で観客動員164万人突破、『すずめの戸締まり』超えも視野

日本でも大ヒット上映中のアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃 無限城編』）が、韓国でも驚異の人気ぶりを誇っている。

【比較画像】『鬼滅』炭治郎、韓国では“耳飾り”が違う？

韓国で8月22日より公開がスタートした『鬼滅の刃 無限城編』、上映開始から3日で観客動員164万人を突破し、週末の興行収入ランキングで1位を獲得した。

公開初日に観客動員100万人を突破して注目を集めた本作は、公開初週で通算164万9091人の観客を動員し、3日連続で興行収入ランキング首位を維持した。

これは韓国で2025年に公開された作品において最速の興行ペースであり、歴代の日本アニメ映画と比較しても前例のない数字として大きな話題を呼んでいる。

週末の座席販売率も1位と爆発的な関心を続くなか、韓国公開の日本アニメ映画で興行成績1位を記録した『すずめの戸締まり』（通算558万人）を『鬼滅の刃 無限城編』が“いつ”超えられるのかにも注目が集まっている。

（画像＝CJ ENM）『鬼滅の刃 無限城編』韓国版ポスター

映画を観た韓国の観客からは、「無限城の演出がすごかった。キャラクターがまるで生きているみたいに動いていて感動した」「日本アニメの到達点だと思う。すべてのシーンで没入感が圧倒的だった」「ついに始まった無限城での最終決戦。第1章として文句なし。アクションはアニメ史に残るレベル」など、制作会社ufotableの高品質な作画や臨場感ある演出を称賛する声が相次いでいる。

また、「没入感が本当にすごい。ラストの猗窩座（あかざ）の回想シーンでは泣きっぱなしだった」「なぜ格闘シーンを見ながら涙を流しているのか自分でもわからなかった」といった声もあり、家族や仲間を守ろうとする鬼殺隊の物語に観客が強く共感している様子がうかがえる。

さらに、「名作というレベルじゃない、凄すぎる。明日4DXでまた観に行きます」「4DXの衝撃が最高！ 何度でも行きたい」と複数回の鑑賞を決意する感想も続出しており、口コミを通じた人気上昇は今後も続く見込みだ。