“出会って10日婚”梅宮アンナ、夫と大胆キス 夜道での熱いハグも公開
【モデルプレス＝2025/08/25】タレントの梅宮アンナが8月24日、自身のInstagramのストーリーズを更新。再婚した夫でアートディレクターの世継恭規氏とキスする様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】梅宮アンナ、電撃婚夫との大胆キスショット
夫婦で北海道のニセコ町へ訪れている梅宮は、夜道で夫とキスをする様子を投稿。暗闇の中で2人が向き合い、大胆に口づけを交わすプライベートな瞬間を載せている。続く投稿では、夫からの頬キスや2人が熱く抱き合う様子も公開している。
この投稿に、ファンからは「仲良しなの伝わる」「ラブラブ」「お似合いのご夫婦」「幸せそう」「微笑ましい」「素敵な夫婦愛」といった声が上がっている。
梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。（modelpress編集部）
◆梅宮アンナ、夫とキス＆ハグ
