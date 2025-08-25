横浜FM、35歳MF山村和也のチーム離脱を発表…海外移籍を前提

横浜F・マリノスは25日、MF山村和也のチーム離脱を発表した。



発表によると、山村は海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが決定したという。今後については正式に決定次第、あらためて発表されることが明らかになっている。



現在35歳の山村は国見高校、流通経済大学を経て、2012年に鹿島アントラーズに加入。その後はセレッソ大阪や川崎フロンターレでのプレーを経て、2024年1月から横浜FMに所属している。今シーズンはここまで2025明治安田J1リーグで5試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合の出場にとどまっていた。