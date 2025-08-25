TUY

台風第13号(カジキ)
2025年08月25日09時45分発表

【写真を見る】【台風情報】台風13号（カジキ）最大瞬間風速60メートルに　今後の進路と勢力を詳しく　気象庁発表

25日09時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    トンキン湾
中心位置    北緯18度25分 (18.4度)
東経107度10分 (107.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)

25日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経105度35分 (105.6度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    45 km (25 NM)
暴風警戒域    東側 140 km (75 NM)
西側 100 km (55 NM)

26日09時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯19度10分 (19.2度)
東経103度25分 (103.4度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    65 km (35 NM)