【台風情報】台風13号（カジキ）最大瞬間風速60メートルに 今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
台風第13号(カジキ)
2025年08月25日09時45分発表
25日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 トンキン湾
中心位置 北緯18度25分 (18.4度)
東経107度10分 (107.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
25日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経105度35分 (105.6度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 東側 140 km (75 NM)
西側 100 km (55 NM)
26日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯19度10分 (19.2度)
東経103度25分 (103.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 65 km (35 NM)