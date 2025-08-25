シャオミのシェーバーはUSB-Cで2,380円。サブ機として最高か！
いいもん見つけちゃった！
僕、出張はだいたいT字を1本持っていっているのですが、T字だと肌が負けてヒリヒリするし、洗顔できる場所も限られます。なので、サブ機に小型のシェーバー欲しいなぁ…と思っていたところに、なんだか衝撃的な価格のヤツが出ました。
シャオミの「電動メンズシェーバー S101」なんと2,380円。もはやモバイルバッテリーより安いんじゃないか？
しかも神がかっているのが…
はい来たUSB-C充電ッ！
USB充電器やモバイルバッテリーから充電できるなら、アダプター持ち歩かなくてもOK。しかも、トラベルロック機能もあるので、ポーチの中での誤動作も防げます。良し。
また、IPX7対応で、本体丸ごと水洗い対応。ウェット剃りにも対応しているので、お風呂場にも持っていけるのがいいですねー。
極限まで深剃りしたい！とか、肌へのダメージを極力減らしたい…。というニーズには別の選択肢が良いと思うのですが…
・少しでも荷物を減らしたい出張に持って行く
・夕方に伸びてきたヒゲをオフィスで整えたい
といったサブ機としてなら、価格的にも使い勝手的にもピッタリでは？ 僕買っておこう〜っと。
xiaomi電動メンズシェーバー S101 18枚刃
2,380円
Amazonで見るPR
Source: Amazon