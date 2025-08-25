Image: Amazon

いいもん見つけちゃった！

僕、出張はだいたいT字を1本持っていっているのですが、T字だと肌が負けてヒリヒリするし、洗顔できる場所も限られます。なので、サブ機に小型のシェーバー欲しいなぁ…と思っていたところに、なんだか衝撃的な価格のヤツが出ました。

xiaomi電動メンズシェーバー S101 18枚刃 2,380円 Amazonで見る PR PR

シャオミの「電動メンズシェーバー S101」なんと2,380円。もはやモバイルバッテリーより安いんじゃないか？

しかも神がかっているのが…

Image: Amazon

はい来たUSB-C充電ッ！

USB充電器やモバイルバッテリーから充電できるなら、アダプター持ち歩かなくてもOK。しかも、トラベルロック機能もあるので、ポーチの中での誤動作も防げます。良し。

また、IPX7対応で、本体丸ごと水洗い対応。ウェット剃りにも対応しているので、お風呂場にも持っていけるのがいいですねー。

極限まで深剃りしたい！とか、肌へのダメージを極力減らしたい…。というニーズには別の選択肢が良いと思うのですが…

・少しでも荷物を減らしたい出張に持って行く ・夕方に伸びてきたヒゲをオフィスで整えたい

といったサブ機としてなら、価格的にも使い勝手的にもピッタリでは？ 僕買っておこう〜っと。

Source: Amazon