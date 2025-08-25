【アベイル：アニメ「ポケットモンスター」グッズ】 8月30日 発売予定

しまむらは、同社が運営する「アベイル」よりTVアニメ「ポケットモンスター」のグッズを8月30日より発売する。ただし、新倉敷店、筑紫野店は対象外。オンラインストアでは同日12時より販売開始となる。

今回発売されるのは、ピカチュウやプリン、コダック、カビゴン、ミミッキュといったポケモンたちをモチーフにしたマスコットチャームやトートバッグ、ミニポーチのほか、ルームウェアや寝具、抱き枕など。点数制限が設けられており、1商品につき、1人1点までとなる。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokemon