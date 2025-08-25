しまむら「アベイル」、アニメ「ポケットモンスター」のグッズを8月30日に発売ピカチュウたちポケモンが描かれたマスコットチャームや寝具などが登場
【アベイル：アニメ「ポケットモンスター」グッズ】 8月30日 発売予定
しまむらは、同社が運営する「アベイル」よりTVアニメ「ポケットモンスター」のグッズを8月30日より発売する。ただし、新倉敷店、筑紫野店は対象外。オンラインストアでは同日12時より販売開始となる。
今回発売されるのは、ピカチュウやプリン、コダック、カビゴン、ミミッキュといったポケモンたちをモチーフにしたマスコットチャームやトートバッグ、ミニポーチのほか、ルームウェアや寝具、抱き枕など。点数制限が設けられており、1商品につき、1人1点までとなる。
#アベイル より8/30（土）～TVアニメ『ポケットモンスター』のグッズが発売！- アベイル@しまむらグループ (@gravail) August 23, 2025
※点数制限は画像をご確認ください。
※新倉敷店、筑紫野店は対象外です。
店舗検索はこちらhttps://t.co/4KoxIwcrgr
オンラインストア【同日12：00～】https://t.co/ySJIS7Qd9l… pic.twitter.com/LXcJtdTVFc
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokemon