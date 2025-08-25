民間航空機が捉えた天山山脈の様子＝２０２１年４月２９日/Emin Sansar/Anadolu Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）中央アジア・キルギスの高峰に挑んでいた登山家の女性が下山途中に骨折し、１２日以上も身動きできなくなっている。悪天候に阻まれて救助活動は難航し、救助隊に加わった別の登山家１人が命を落とした。

身動きできなくなっているのは登山家のナタリア・ナゴビツィナさん。今月１２日、中国との国境にまたがる天山山脈のジェンギシュ・チョクス（勝利峰）頂上から下山する途中で脚を骨折した。

キルギスタン緊急事態省は、救助隊が何度も救出を試みているものの、ナゴビツィナさんは依然として身動きできない状況にあるとＣＮＮに説明した。

ロシアとイタリアのメディアによれば、登山隊はナゴビツィナさんのいる場所に到達して物資を届けることはできたものの、過酷な環境に阻まれてその場所から助け出すことはできなかった。

イタリア外務省によれば、ナゴビツィナさん救助の登山隊に加わっていたイタリア人登山家のルカ・シニガリアさんは、１５日に山中で死亡した。悪天候のためシニガリアさんの遺体は収容できていないという。

偵察ドローン（無人機）が山頂付近の尾根にいるナゴビツィナさんの姿をとらえたのは直近で１９日だった。この時点でナゴビツィナさんは生存していたと緊急事態省は見ている。

しかしその後も大雪が降るなど天候が悪化したことから、２３日には捜索が中断された。

ジェンギシュ・チョクスは標高７４３９メートル。世界最北に位置する７０００メートル級の高峰で、極端な寒さと過酷な環境、登山シーズンの短さから登頂は非常に難しいとされている。

同山を含め、旧ソ連圏にある７０００メートル級の５山を制覇することは大きな栄誉とされ、これまでに達成できたのはわずか約７００人（女性約３０人を含む）にとどまる。

ナゴビツィナさんの夫のセルゲイ・ナゴビツィンさんは、この５山の一つ、ハン・テングリの登山中に命を落とした。一緒に登頂していたナゴビツィナさんは、身動きできなくなった夫を置き去りにすることを拒み、救助隊が到着するまで付き添っていたと伝えられている。