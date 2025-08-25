皇族や総理大臣を守る「ボディーガード」の年収は？なるために必要な条件はある？

総理大臣などの要人や皇族を守る仕事とは？どんな役割と違いがある？

日本の「ボディーガード」は、都道府県警の警備部が担う要人の警護（SP）と、警察庁の皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官に大別されます。

警視庁では、天皇陛下や皇族を守る業務を「警衛」、内閣総理大臣など国内要人や国賓・公賓を守る業務を「警護」と呼びます。



SP・皇宮護衛官の年収はいくらか？

警視庁の警察官（Ⅰ類）の初任給は30万2100円、年収例（実務2年目）は約615万（615万2000円）と公表されています。年収例には地域手当や期末・勤勉手当（年間おおむね4.85ヶ月分）などが含まれます。

一方、国家公務員である皇宮護衛官の初任給（令和7年4月予定、東京勤務の場合）は、大卒30万2160円、高卒は25万9680～29万4960円です。

なお、人事院の令和7年勧告では、国家公務員の期末・勤勉手当の年間支給月数が4.65月に改定されています。大卒初任給30万2160円をもとに単純計算すると、年収は約503万となります。

ただし、実際の年収は地域・住居などの手当や時間外勤務の有無で上下します。



SP・皇宮護衛官になるための条件と採用試験の概要

SPになるには、まず警察官として採用される必要があります。警察学校を卒業して現場で経験を積み、適性が認められた人が選抜されて専門の訓練を受ける、というのが基本的な流れです。

警視庁では、警護の仕事は警備部門の一つとされており、実務経験を積んだ後、「警護専科」などの研修で専門性を高めていきます。採用後は昇任制度が整っており、勤務成績や試験によってキャリアを築いていくことが可能です。

皇宮護衛官は、人事院の区分による採用で、教養試験、人物試験、体力検査、身体測定、身体検査を実施します。身体基準の一例として、身長（男子160cm以上・女子148cm以上）、視力（矯正の有無を問わず片眼0.5、両眼0.8以上）などが示されています。

採用後は皇宮警察学校に入り、法律や武道・拳銃の訓練に加え、皇室に関する教養、乗馬や外国語なども学びます。卒業すると護衛署に配属され、現場で経験を積んでいきます。



SPや皇宮護衛官を目指すなら知っておきたいポイント

SPは都道府県警の警察官で、警視庁の年収例では実務2年目で約615万が示されています。皇族を守る皇宮護衛官は国家公務員で、初任給は月25万後半～30万程度に各種手当とボーナスが加わります。

人事院の支給月数を踏まえると、大卒1年目の年収は、およそ503万円からのスタートとなりそうです。

どちらの仕事も、採用後の訓練や昇任、手当によって待遇は変わります。目指す場合は、公式サイトなどで最新の募集要項や給与のページを確認し、計画的に準備を進めるとよいでしょう。



