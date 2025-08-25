“イケメン評論家”のタレント沖直実（60）が24日、東京・新宿ロフトプラスワンでトークイベント「沖直実の見えるラジオ30」を開催した。

沖は「このイベントを始めた30年前は毒蝮三太夫さんに憧れていて『ババアになるまで話していたい』と行ってたんですが、還暦、60歳になってしまいました。この年で離婚してシングルマザーになったんですが、シングルマザー手当で粗大ごみはタダだし、水道代も安くなった、早くしとけばよかった」と笑った。そして「ただ、元旦那が夢に出て来て『もう、お金払わなくていいかな』って言うんです。たいしてもらってないんですけどね」と話した。

OLから20代後半で憧れのラジオDJになった。「いつか売れるとおもって、ずっとやって来た。45歳くらいで“遅咲き”ということで売れるんじゃないと表たけど、気が付いたら還暦になっていた。それでも、この『見えるラジオ』に来てくれる人がいるんだからやめられない。60歳になったけど、これから。50歳から四捨五入して100歳っていってます。40代以下は0歳」と話した。

そして「頑張って続けていれば、周りがだんだん辞めていく。若くてかわいい子は30歳までにいなくなった。60歳になれば私だけ。人生は“諦め悪く、しつこく”。それしかない。二足、三足のわらじでいい。やりたいことがあれば続けましょう。来年も“生存確認”よ」と叫んだ。

沖は昨年、究極の推し活手帳「イケメン学習帳」（日興企画）を出版。2004年（平16）からイケメン評論家として「沖直実のいい男祭！」から斎藤工、城田優らを輩出している。

◆沖直実（おき・なおみ）1964年（昭39）10月24日、東京・渋谷区生まれ。92年にラジオニッポン「ラジオウエスト」のDJとして芸能界デビュー。04年からイケメン評論家。血液型B。