【HG 1/144 グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII(GNフラッグ) 2次発送分】 8月25日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：2,200円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII(GNフラッグ)」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月25日11時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は2,200円。

本商品は「機動戦士ガンダム００」に登場したグラハム・エーカーが搭乗する「グラハム専用ユニオンフラッグカスタムII(GNフラッグ)」をHGフォーマットで立体化したもの。

特徴的な細身のシルエットが再現され、頭部ゴーグル部分は開閉が可能。疑似太陽炉とビームサーベルを付属のリード線で接続することができる。

疑似太陽炉は左右に可動し、ビームサーベル使用時の疑似太陽炉の背中から左肩への移動を再現することができる。

各種武装が付属。プラズマソード用の青のエフェクトパーツも収録。前腕部にプラズマソードを格納でき、リニアライフルも収録されている。

(C)創通・サンライズ