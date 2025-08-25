日本テレビ22日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記 第2章』。就任2年目の阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが毎月対談を行うこの企画。

8月では、2027年シーズンからセ・リーグでも採用されることとなった指名打者制（DH制）について意見を述べました。

阿部監督は「僕は賛成派の方なんで。まずピッチャーが育ちますよね、先発ピッチャーが。パ・リーグとのDHでの戦いを見ていても、引っ張れる。特に日本ハムは完投数もすごく多い。若い子が成長できるのかなというのも感じました。あとは選手の寿命が延びるのかなとか、やってみないと実際に気づかないこともあると思いますが」と話します。

また打者についても起用法に変化が生じる可能性も。

「若い子で守備に不安があって使えない子も、バッティングが良ければ、DHでちょっとチャンスをあげようかっていうふうにもなると思いますし、楽しみが増えるかな」

また高橋さんは「ドラフトだったり外国人選手だったり、育成の仕方だって変わってくるよね」と発言。阿部監督は「（打撃と守備の）比重をガラッと変えたりとかができるはずなので、どうなっていくかも楽しみですよね」と話しています。