子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。

頭皮に発症した帯状疱疹の痛みに苦しんでいる様子を綴っています。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 「頭皮の帯状疱疹はかなりシンドイ」 苦痛を告白 38度の熱で症状悪化を報告





古村さんは、「昨日から38度界隈を行ったり来たりの熱にバテ気味」と体調不良を報告。特に「熱があると頭皮のピリピリイタイタが敏感に反応」すると、頭皮の帯状疱疹による痛みが熱によって増していることを伝えています。





また、治療に関しても「薬を塗るのも、ガーゼを変えるのも 包帯変えるのも スローモード コレがチョイと重労働」と、日常的なケアさえ重労働になっていることを明かしています。







古村さんは、「頭皮の帯状疱疹はかなりシンドイです」と苦痛を訴えながらも、「ただ、今日はブログで報告も出来ています」と前向きな姿勢を見せています。







古村さんは最後に「チョッとチョッと一歩のチョッちゃんです みなさまいつもありがとうございます グンナイ」と、ファンへの感謝の言葉で締めくくっています。







この投稿に、「少しずつでも楽になっているといいのですか、お大事になさってください」「熱 帯状疱疹 良くなる事を願っています」「体力をなるべく落とさないように、療養してください」「白黒のアップ写真がチョッとドキッとしますが、、後遺症が残らないよう、ほんとに大事にしてください」などの声が寄せられています。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。







2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。



【担当：芸能情報ステーション】