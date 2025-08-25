化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、警視庁と検察の幹部が、勾留中にがんが見つかり死亡した元顧問の遺族に謝罪しました。

「大川原化工機」のえん罪事件では、捜査の違法性を認め、東京都と国に賠償を命じた東京高裁判決が確定しています。

警視庁と検察の幹部は先ほど、勾留中に胃がんが見つかり死亡した元顧問の相嶋静夫さん（当時72）の墓を訪れ、遺族に謝罪しました。

相嶋さんの妻は、相嶋さんが勾留されていた拘置所の所長に宛てた手紙を紹介し、悔しさをにじませました。

相嶋さんの妻

「自分だったらどのように命を延ばしていく方法をとるか。教えてください。私はわからなかった」

警視庁 鎌田徹郎 副総監

「警視庁として、今回の相嶋静夫様に対する違法な捜査、逮捕を行ったことにつきまして、深くお詫びを申し上げます」

警視庁は今月7日に当時の公安部の幹部が「実質的に捜査指揮をしていない状況だった」などとする検証結果を発表し、警視総監が謝罪していました。

きょうの謝罪を受け、遺族側は「検証結果と処分結果を受け入れられない」などと話し、捜査の再検証と処分の再考を求めています。